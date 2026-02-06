Exjugador campeón con Boca sufrió un infarto: cómo está ahora

Mediante sus redes sociales, el propio exjugador compartió una imagen en la habitación del centro médico y llevó tranquilidad a sus seguidores, al afirmar: “De esta también vamos a salir…… Gracias por tantos mensajes”, concluyó.

Nacido el 29 de marzo de 1981 en Santiago del Estero, Omar Pérez inició su carrera futbolística profesional en Boca, en 2000, para convertirse con el tiempo en uno de los máximos ídolos de la historia de Independiente Santa Fe, al haber sido partícipe de nueve títulos oficiales, como la Copa Sudamericana 2015, la Copa Suruga Bank 2016 y tres ligas de Colombia.

