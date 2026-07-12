Excarcelan al abogado involucrado en el choque fatal sobre la Panamericana: qué medidas deberá cumplir

El abogado laboralista Andrés Prieto Fasano (37) fue excarcelado este sábado en la causa en la que está imputado por provocar la muerte de una mujer tras chocar su vehículo con un auto detenido en la autopista Panamericana.

Prieto Fasano recuperó la libertad tras el fallo del juez de Garantías N° 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, quien hizo lugar a un pedido de sus defensoras, Ana Laura Palmucci y Mirta Fasano. El magistrado ordenó la excarcelación bajo caución juratoria y estableció una serie de medidas que el acusado deberá cumplir durante la instrucción del caso, en el que se le imputan los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios.

Entre las medidas impuestas se encuentra la obligación de presentarse del 1° al 5 de cada mes, así como cada vez que sea citado a sede judicial. Asimismo, no podrá ausentarse de su domicilio fijado por más de 24 horas sin previo aviso o autorización judicial.

El siniestro tuvo lugar el sábado 4 de julio, a las 0:21, en el kilómetro 17 de la Panamericana, a la altura de la calle Paraná, frente al shopping Unicenter, en Martínez, dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. La víctima, Ivonne Pamela Escobar Camacho (31), conducía un Volkswagen Polo. Según informó Clarín, su acompañante sufrió heridas graves y fue hospitalizada.

Prieto Fasano manejaba un Hyundai Creta y también resultó herido. Cuando fue detenido el jueves por detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense en Palermo, se encontraba en silla de ruedas. Lo acompañaban su madre, la exjueza del Departamento Judicial San Isidro, Lidia María Fasano, ya jubilada, y su hermano.

El análisis de las cámaras de seguridad reconstruyó que el Volkswagen Polo se detuvo en el cuarto carril rápido por motivos que aún se investigan. Tras unos segundos recibió el impacto por detrás. Según la justicia, el vehículo tenía las balizas de emergencia encendidas.

En su indagatoria ante la fiscal Carolina Asprella, Prieto Fasano declaró que la noche del 3 de julio estuvo en la casa de un amigo en Tigre viendo el partido entre Argentina y Cabo Verde por los octavos de final de la Copa del Mundo. Al concluir, regresó a su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires y circulaba por la Panamericana entre el segundo y tercer carril “muy prudencialmente”, sin haber ingerido alcohol y a una velocidad estimada entre 90 y 95 kilómetros por hora.

Relató que, en un momento, el vehículo que circulaba delante realizó una maniobra inesperada y se encontró con un auto oscuro sin señalización adecuada. Intentó frenar y esquivar, pero impactó por detrás. Contó que tenía “sangre en las piernas y dificultad para respirar” y que fue atendido en el lugar por una médica de la ambulancia y la policía. Afirmó estar “en estado de shock absoluto” y recordó que la médica le recomendó realizar estudios para descartar lesiones internas, por lo que un familiar lo trasladó a un sanatorio privado.

Prieto Fasano señaló que se enteró el lunes siguiente sobre el fallecimiento de Escobar Camacho y expresó su tristeza, además de manifestar sus oraciones por la familia de la víctima y la pasajera internada. Afirmó que el accidente pudo ocurrirle a cualquiera y destacó que el auto detenido tenía las balizas activadas. También mencionó su interés en traer al país al Papa León XIV, con quien mantuvo contacto días antes del incidente.

Consultado sobre la ausencia del test de alcoholemia, primero indicó que la médica de la ambulancia no se lo realizó y luego dijo no recordar por qué no se le realizó en el sanatorio. Fuentes judiciales aclararon que, aunque la ambulancia lo atendió, nunca le indicaron que se retirara por sus propios medios, lo que originó que no se efectuara dicha prueba. Por este motivo, quedó imputado por violación de elementos probatorios.

Tras la indagatoria, la defensa solicitó la excarcelación, que fue concedida por el juez Rossignoli.

Prieto Fasano es conocido por su actividad en el ámbito laboralista, su vinculación con personalidades políticas y religiosas, y por su rol como director de Relaciones Institucionales en el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI). Además, es profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires y publicista jurídico.

En sus redes sociales comparte imágenes de su reciente viaje a Europa, donde estuvo en audiencia con el Papa León XIV en El Vaticano. Entre los obsequios que entregó en señal de reconocimiento se encuentran un mate argentino, una Flor de la Paz de Pallarols y una bandera argentina, símbolos de la cultura y paz nacional. También visitó la tumba del Papa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor y a su amigo monseñor Guillermo Karcher en la Basílica de Santa María del Popolo.