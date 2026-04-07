Ex Potenciar Trabajo: qué pasará con el plan Volver al Trabajo en abril de 2026

El Gobierno de Javier Milei dará por finalizado el programa Volver al Trabajo a partir de abril de 2026. La medida, anunciada a principios de marzo, afecta a aproximadamente 900 mil beneficiarios. Este plan social otorgaba una asignación mensual cercana a los 80.000 pesos y funcionaba como continuidad del Potenciar Trabajo.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que notificó a cada beneficiario mediante correo electrónico y a través de la plataforma Mi Argentina, además de difundirla públicamente. En el mensaje se especificó que el programa dejará de existir en su forma actual y que se implementará un nuevo esquema de asistencia.

Según lo informado, en abril se pagará la última asignación mensual no remunerativa. A partir de ese momento, quienes deseen continuar en un programa de acompañamiento deberán optar por una nueva modalidad basada en la capacitación laboral.

Esta medida busca reemplazar el ingreso directo por herramientas de formación. En lugar de recibir un pago mensual, los beneficiarios podrán acceder a vouchers educativos para realizar cursos y capacitaciones orientadas al trabajo, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral a mediano plazo.

Desde principios de año, el Gobierno trabaja en la primera etapa de esta reconversión, enfocándose en capacitaciones laborales. En una primera instancia, se seleccionarán 20 beneficiarios para participar en un curso de pintura en obra. La capacitación tendrá una duración de dos meses, con clases divididas en módulos teóricos y prácticos, y al finalizar los participantes obtendrán un título. Durante este período, los beneficiarios continuarán recibiendo su asignación.

En cuanto al programa Acompañamiento Social, que también surgió tras la transformación del Potenciar Trabajo, no se anunciaron cambios para los próximos meses, por lo que seguirá vigente por el momento.

Respecto al monto a cobrar, los beneficiarios de Volver al Trabajo recibirán en abril un pago de 78.000 pesos, suma que se mantiene sin modificaciones desde 2023. ANSeS efectuará la última cuota del programa en ese mes. Tras ese pago, el plan quedará finalizado y quienes deseen continuar deberán acceder al sistema de vouchers para capacitación.

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y asignaciones que se abonan conforme al cronograma por terminación de DNI, el pago del programa Volver al Trabajo se efectúa después del quinto día hábil. Por ello, los beneficiarios recibirán el pago el jueves 9 de abril, y el monto se acreditará automáticamente en sus cuentas bancarias.