Ex intendente acusado de «amenazar» a su ex esposa: Pietrowski sigue prófugo a la espera de la prescripción de las causas en su contra

El ex alcalde de Almafuerte no se presentó al llamado -en dos oportunidades- al juico oral y público en su contra, acusado de «amenazas de muerte» contra su ex esposa y actual intendenta del pueblo, Celia Mabel Smiak.

Mientras sigue declarado “en rebeldía” por la Justicia, en calidad de prófugo, el ex intendente de Almafuerte y ex diputado provincial, Pedro Darío Pietrowski (51 años), se mantiene en la clandestinidad, a la espera de la prescripción de las causas por las que se le imputan.

De hecho, una de las causas por la que está imputado, por el delito de “amenazas de muerte” a su ex esposa, Celia Mabel Smiak (45 años), ya prescribió el pasado 7 de agosto, y ahora le queda responder por los cargos de “rebeldía”, al no presentarse en dos instancias de juicio oral y público.

El ex alcalde comunal fue declarado “en rebeldía” el pasado martes 27 de junio por el juez Correccional y de Menores 2 de la Primera Circunscripción Judicial, César Jiménez, al no concurrir al último llamado a juicio oral y público por el delito de “amenazas” contra su ex esposa, expediente que lo tiene como acusado desde 2018.

El magistrado ordenó su detención, pero su paradero hasta hoy es incierto y se cree que el prófugo se encontraría fuera de Misiones, no tan lejos, en una provincia vecina.

La denuncia que inició la causa por “amenazas” fue presentada por Celia Smiak (actual intendenta de Almafuerte), el pasado 4 de marzo de 2018, en la Comisaría de la Mujer de Leandro N.Alem y cuyos plazos legales ya habrían caducados.

AUSENTE EN SU JUICIO Y ORDEN DE DETENCIÓN

Por tercera vez consecutiva, el ex diputado provincial y ex intendente de Almafuerte, Pedro Darío Pietrowski (51 años) no se presentó el pasado 27 de julio en la sala de debates en el Palacio de Justicia, en el juicio en su contra por violencia de género y amenazas de muerte denunciado por su exesposa e hijos y desobediencia judicial.

Esta es la tercera requisitoria a juicio que hace oídos sordos el ex legislador provincial, argumentando problemas de enfermedad (hipertensión arterial) y hasta un diagnóstico positivo de Covid-19, certificados médicos que fueron presentados en forma digital ante el Tribunal Unipersonal que preside, el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, quién ordenó su presentación por la fuerza pública, pero la Policía no lo halló en su domicilio.

Esta es la tercera requisitoria a juicio que hace oídos sordos el ex legislador provincial, argumentando problemas de enfermedad (hipertensión arterial) y hasta un diagnóstico positivo de Covid-19, certificados médicos que fueron presentados en forma digital ante el Tribunal Unipersonal que preside, el juez Correccional y de Menores 2, César Raúl Jiménez, quién ordenó su presentación por la fuerza pública, pero la Policía no lo halló en su domicilio.

Estaba todo preparado hoy, para la realización del juicio con la presencia de varios testigos, incluido su ex esposa y denunciante, Celia Mabel Smiak (45 años), y su abogado defensor, pero el acusado no se presentó.

El juez requirió su presencia a través de la fuerza pública, pero cuando los uniformados llegaron a su domicilio esta mañana, la nueva pareja del ex legislador rebelde les comunicó, que “Pietrowski se fue 15 días a Corrientes”, lugar que no supo precisar con exactitud.

El magistrado lo declaró en rebeldía y solicitó a la Policía de Misiones su inmediata detención, a solicitud de la fiscal Correccional y de Menores 1, María Laura Álvarez, en subrogación de la Fiscalía 2.

La causa

Darío Pietrowski fue denunciado en agosto de 2018 por su ex pareja y actual intendenta de Almafuerte, Celia Mabel Smiak, luego reiterados actos de violencia verbal, física y amenazas de muerte.

El expediente de la causa fue elevado a juicio oral y público por la fiscal de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, María Gisela Casafus de Castro, en diciembre de 2018. El acusado se negó a establecer un acuerdo en juicio abreviado y ahora deberá enfrentar los cargos en su contra, en un juicio oral y público.

Pietrowski fue intendente de Almafuerte por 20 años y en 2019 fue derrotado por su ex esposa y denunciante. Además, fue diputado provincial por el Frente Renovador.

FUENTE:MISIONES ONLINE