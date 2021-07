Evocando recuerdos de la tierra de las araucarias.

Daniel Raúl González (64), fue alcalde de San Pedro entre 1992 y 1995. Fue el primer y único jefe comunal de extracción radical. Al finalizar su mandato, se alejó de la política. Está terminando de escribir un libro, inspirado “en lo que vi, lo que pasé y lo que no quiero que pase».



Daniel Raúl González (64) tiene mucho para contar, para recordar, para compartir. Pudo plasmar todo eso en un borrador que se transformará en libro, a fines de septiembre o principios de octubre venidero. Sus vivencias giran en torno a la labor política y social que desempeñó en el municipio de San Pedro, que el 29 de junio celebró el 141 aniversario de su fundación, donde cumplió la función de intendente entre 1992 y 1995.

Nació el 29 de diciembre de 1956 en San Javier, donde permaneció hasta los 5 años, cuando sus padres decidieron separarse. Fue entonces que su papá, Adolfo González, lo llevó a vivir a San Pedro, donde hizo la primaria y parte de la secundaria, en el bachillerato, que recién se iniciaba. A comienzos de 1975 regresó a San Javier, donde completó el colegio secundario pero en 1977, partió nuevamente a la “Capital de las Araucarias” donde empieza a trabajar y a instalar una oficina para desempeñarse como gestor.

Siempre tuve una gran admiración por los docentes y, más aún, por los rurales, que son los que luchan solos, que muchas veces tienen que entrar a dedo, de a pie, sin ayuda de nadie. En el primer año de gobierno, en 1992, reuní a todos en el Día del Maestro e hicimos la primera fiesta donde el pueblo los homenajeaba. Lo hicimos hasta el 94, con ayuda de un gran amigo periodista Alberto “Pacú” Ríos, y un grupo de docentes organizadores. Hasta ahora es comentada porque no se volvió a editar”.

“Hice cursos de contabilidad moderna y dactilografía, y por la noche daba clases en el Instituto San Francisco, para personas mayores. A eso iba agregando el desarrollo de mi veta social, que era participar de eventos, ayudar a la gente, me mantuve activo en el tema de fútbol, y fui dirigente del Club Cóndor. Luego tuve que dejar por las exigencias de mi trabajo”, comentó.

A pesar del paso del tiempo, le produce orgullo recordar que en 1973, por primera vez San Pedro apareció en las noticias provinciales y nacionales “cuando nos tocó junto con Javier Duarte e Isabelino Romero, representar al municipio en el Campeonato Nacional Evita de Ajedrez. Estuvimos en Río Cuarto, Córdoba, donde fuimos buenos partícipes, con buena puntuación”, acotó.

Turismo a largo plazo

González admitió que siempre le gustaron las luchas por la identidad sampedrina. “Creo que fui el primer intendente que mandó a verificar todos los mojones del municipio. Estuve peleando por el Moconá, que pertenece a San Pedro pero que en estos momentos es explotado por El Soberbio y San Vicente. Hice un proyecto para concesionarlo por 30 años, con la instalación de una pista de aterrizaje, y se hacían cargo del mantenimiento de la ruta desde colonia Paraíso hasta Moconá, pero naufragó en el Concejo Deliberante local. Yo veía un turismo a 20 o 30 años, y ellos no veían el más allá. Por eso creamos el complejo Mbiguá, que era el turismo de los humildes, la carrera de karting, que quedó en la nada. Mandé delegaciones de jóvenes a muchos lugares del país, inclusive de Paraguay, a encuentros de turismo a fin que se capacitaran, porque veía que el turismo era el futuro. Si avanzábamos con los parques, con el Moconá, con la belleza de San Pedro, hoy seríamos potencia”, reflexionó.

“Pero nos quedamos, que es lo que pasa cuando no ves más allá de tu nariz, no ves el futuro, ves sólo lo que te rodea. Siempre se supo que San Pedro terminaba en Gramado y llegaba hasta Paraíso”, pero puede dar fe que San Pedro “nace en Fracrán, donde está el primer mojón, detrás de la YPF, y va hasta la Intercontinental, a 25 kilómetros de Bernardo de Irigoyen”.

Con un grupo de profesionales que lo acompañaban, inició una recuperación “a la que llamé ‘reparación histórica’ de lo que pertenecía al municipio. Inicié juicio contra varias empresas grandes que debían mucho dinero. Llegamos a tocar zonas sensibles en el Gobierno y tuvimos que llevar el expediente a Buenos Aires para seguir la lucha. La Provincia expropió para pasar a parques, donde nace la Biosfera Yabotí. Al expropiar, se hacía cargo del monto que debían a San Pedro. En ese momento eran dos millones de pesos o dos millones de dólares. Cuando entregué mi mandato, entregue una deuda de 237 mil pesos, pero también dejé un crédito -a cobrar de manera inmediata- equivalente a cuatro presupuestos. Con eso después la Provincia entregó a la Comuna el actual edificio municipal y un parque vial”, explicó, e insistió con que “son cosas que cuento porque hacen a la historia, porque por primera vez alguien salió a pelear y a defender lo que era de San Pedro”.

Lo que nunca le gustó a González es que “siempre se saque pero que no se dé. San Pedro se caracterizó siempre por ser obraje de la provincia, cuando necesitaban madera, se apeaba el pino Paraná; pero cuando necesitaba algo, no había. Un empleado público de fuerzas armadas, sanitario, era destinado a San Pedro como castigo. Los docentes estaban 20 años residiendo en una casita que se caía, viviendo de prestado, pero construyendo en otro lado. Entonces siempre estaba en la mente que San Pedro era sólo un obraje o un lugar para hacerse la ‘américa’ pero nunca para apostar, convivir y sacar lo bueno. La gran colonización que comenzó en 1985 fue la que devolvió a San Pedro la identidad y, por primera, vez en 1987/89 se entraba a las colonias y se veía casas lindas, grandes plantaciones de yerba, de té, de pino. Dejó de ser obraje para ser colonia. Todo se fue transformando a partir del permiso precario, la mensura, permiso para plantar yerba, luego incentivar la plantación del té clonal. Fueron muchas cosas que motivaban a la gente que generaba esperanza y daba ganas de pensar en el futuro”, enfatizó.

Un paso al costado

“Después del 95 traté de alejarme de la política, y también de San Pedro. No me gusta ser obsecuente, no me gusta aplaudir, y cuando no tenés la fuerza y el respaldo necesario, es preferible dar un paso al costado. Es que cuando sos empleado público, dependés del Estado y perdés tu libertad, porque tenés que decir lo que los otros te obligan, o te convencen que digas, entonces no tenés libertad de opinar, de disentir y de defender lo tuyo. Si no estás preparado para perder tu libertad, es preferible alejarte. Fui muy perseguido políticamente. Primero porque vengo de un contexto de mucha pobreza. Hasta tercer grado fui a la escuela descalzo, muchas veces pisando la tierra helada, y hay un sector de la sociedad que no acepta que alguien que viene de abajo, un ´Don nadie´, llegue. Y más aún, que llegue, y que haga… Y que no esté subordinado a la decisión del mandamás, del capanga, de lo que diga el Don, porque en cada pueblo dicen ´vamos a ver qué es lo que dice Don, cuando aparece alguien que está fuera del control, te persiguen. En mi caso más aún porque era de otro partido, porque por primera vez -y única- la UCR gobernaba San Pedro, un municipio que siempre fue peronista. Senté precedentes por mi convicción, por la comunicación, y la unión que había, porque siempre ayudé a todos. Llego impulsado por un grupo que no era del pueblo. El pueblo nunca estuvo conmigo, a diferencia de las colonias y la gente humilde. Tenía que gobernar con toda la alta esfera de la sociedad en contra, un Gobierno provincial en contra, al igual que el nacional. Gracias a Dios se hizo mucho. Cuando terminé, lo hice muy cansado, golpeado, y abandonado por los correligionarios porque el partido radical no sabe aglutinar y contener a su gente. Es mas fácil criticar o, como el avestruz, esconder la cabeza. En esa época decidí alejarme, preservar a mi familia y dormir tranquilo”.

Ahora se encuentra residiendo en Posadas junto a su compañera de vida, “Mechy” Almirón.

Fuente: Primera Edición