Estupor en Gran Bretaña por el asesinato de la diputada Ann Widdecombe, la exministra que conquistó al público

La exministra y diputada británica Ann Widdecombe fue hallada muerta en su vivienda de Devon el jueves pasado. La policía confirmó este viernes que se trata de un homicidio y anunció la detención de una persona vinculada al caso.

Widdecombe, exmiembro del Partido Conservador, fue diputada tanto en la Cámara de los Comunes como en el Parlamento Europeo. A lo largo de su carrera, transitó desde los conservadores hacia el Partido del Brexit y luego hacia Reform UK. Soltera y sin hijos, residía sola en su casa en Haytor, Dartmoor, desde 2010, año en que cesó en sus cargos públicos.

Un hombre de 26 años, de raza blanca y nacionalidad británica, fue arrestado en una vivienda de Newton Abbot, localidad cercana a Haytor, confirmó el subcomisario Matt Longman, de la Policía de Devon y Cornualles. Longman añadió que no existen indicios de que el asesinato haya tenido una motivación política ni esté relacionado con terrorismo.

Nacida en Bath, Somerset, Widdecombe estudió latín en la Universidad de Birmingham y posteriormente Filosofía, Política y Economía (PPE) en Lady Margaret Hall, Oxford. Convertida del anglicanismo al catolicismo romano, fue integrante de la Conservative Christian Fellowship. Ejerció como ministra de Estado de Empleo entre 1994 y 1995 y ministra de Estado de Prisiones entre 1995 y 1997. En el gabinete en la sombra de William Hague ocupó los cargos de ministra de Sanidad (1998-1999) y ministra del Interior (1999-2001). Fue nombrada miembro del Consejo Privado en 1997.

Tras retirarse de la Cámara de los Comunes en 2010, Widdecombe expresó su decepción porque David Cameron no le concedió un título nobiliario. En cambio, emprendió una carrera televisiva, donde mostró su sentido del humor y una faceta más relajada y cercana al público. Participó en documentales sobre temas sociales y condujo el programa satírico *Have I Got News for You*. Su popularidad aumentó notablemente al competir en el programa *Strictly Come Dancing*, donde a pesar de su falta de destreza para el baile, su valentía y humor conquistaron a la audiencia, permaneciendo nueve semanas en el concurso.

Widdecombe declaró en 2013: “Me encantaba no tener ninguna responsabilidad”, señalando que, a diferencia de su vida política, sus acciones en televisión no afectaban a otras personas. También reconoció que su sentido del humor sorprendía a muchos.

La ministra del Interior británica expresó su pesar por la noticia y destacó la dedicación de Widdecombe al servicio público durante décadas. Asimismo, anunció el apoyo del gobierno a la investigación policial y exhortó a evitar especulaciones.

La agencia que representaba a Widdecombe, Cloud9 Management, manifestó estar “absolutamente consternada” por la investigación por asesinato, y pidió respeto hacia la familia, que atraviesa un momento sumamente difícil.

En una actualización, la policía detalló que la búsqueda continúa enfocada en un sospechoso descrito como un hombre blanco. La inspectora jefa Ilona Rosson hizo un llamado a la comunidad para que aporte cualquier información, por mínima que parezca, que ayude a esclarecer los hechos.

Según el comunicado oficial, Widdecombe fue encontrada sin vida en su domicilio alrededor de las 11:40 horas del jueves, presentando heridas graves en la cabeza. Se mantiene un cordón de seguridad en la propiedad mientras se realizan pericias forenses y la investigación policial está en sus primeras etapas, aunque avanza con rapidez.

Entre las reacciones oficiales, el ex primer ministro Boris Johnson destacó la capacidad de Widdecombe para entusiasmar al público conservador, calificándola como una defensora heroica del Brexit. William Hague, líder conservador y ex canciller, la recordó como una amiga y persona única, lamentando profundamente su muerte. Priti Patel, exministra del Interior, la describió como una mujer de principios, con un gran sentido del humor y una figura política cálida y auténtica, cuyo legado perdurará.