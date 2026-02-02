Estos son los súper usuarios de la inteligencia artificial en la Argentina

Informes de Google y Microsoft revelan una realidad contundente: en muchos indicadores de IA, la Argentina supera el promedio global de uso y confianza.

ace apenas un par de años la inteligencia artificial (IA) parecía una curiosidad técnica o un recurso para la exploración recreativa, pero hoy se ha consolidado como un motor esencial de productividad y seguridad.

Dos informes recientes de los gigantes tecnológicos Google y Microsoft, a los que tuvo acceso iProfesional, revelan una realidad contundente: la Argentina no solo adopta la IA, sino que en muchos indicadores supera el promedio global de uso y confianza.

La era del hiperprogreso: Argentina supera la media global en adopción de IA

El estudio «Our life with AI» (Nuestra vida con la IA), elaborado por la consultora Ipsos para Google con datos de 2025, confirma que la inteligencia artificial cruzó el umbral de la adopción masiva en suelo argentino. Mientras que a nivel mundial el 62% de las personas utiliza chatbots en su vida cotidiana, en la Argentina esa cifra asciende al 65%.

Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, definió este momento como la era del «hiperprogreso». Según la ejecutiva, la región decidió abrazar estas herramientas por su capacidad real de resolver problemas cotidianos y no por una simple moda.

Adriana Noreña.

Radiografía del usuario argentino

El uso de la inteligencia artificial en el país dio dado un giro sustancial hacia la utilidad práctica, según el estudio de Ipsos para Google:

Aprendizaje y conocimiento: El 75% de los argentinos emplea IA para profundizar en nuevos saberes, superando el promedio global del 74%.

Eficiencia temporal: Un 68% la utiliza para ahorrar tiempo en diversas tareas.

Productividad laboral: El 64% ya cuenta con la IA como asistente en su trabajo.

Este fenómeno es liderado por los denominados «super usuarios» —estudiantes, docentes y padres—, quienes en mercados emergentes como el argentino registran tasas de adopción de hasta el 89%. Un dato clave: El 58% de los argentinos mantiene una visión entusiasta sobre los beneficios sociales de la IA, una cifra superior al 53% registrado a nivel mundial.

El escudo digital: el auge de los agentes de IA en ciberseguridad

Mientras las personas integran la inteligencia artificial en su educación, las empresas argentinas lo hacen para proteger sus activos más valiosos. La encuesta «Ciberseguridad 2025» de Microsoft, realizada por la agencia Edelman entre profesionales de tecnologías de la información (TI) en el país, arroja luz sobre un panorama de amenazas crecientes y respuestas tecnológicas avanzadas.

El 62% de los especialistas locales percibe un nivel alto de amenazas, principalmente vinculadas al código informático malicioso («malware», 53%) y a las estafas digitales («phishing», 42%). Ante esto, la IA ha dejado de ser opcional: el 95% de las empresas considera que será un factor de alto o moderado impacto en sus prácticas de defensa.

El ascenso de los agentes autónomos

La gran novedad de 2025 fue el despliegue de agentes de IA, sistemas diseñados para automatizar actividades y operar de forma autónoma bajo salvaguardas.

Uso actual: El 58% de las compañías argentinas ya emplea agentes de IA específicamente para ciberseguridad.

En evaluación: Otro 37% está analizando su pronta incorporación.

Transversalidad: Estos agentes no solo protegen; también están presentes en infraestructura de TI (59%) y en áreas de finanzas y administración (52%).

Sebastián Aveille, gerente general de Microsoft Argentina, destacó que la IA se convirtió en el mayor aliado para elevar la resiliencia del negocio en un escenario donde el 76% de los especialistas afirma que las amenazas han crecido en los últimos tres años.

Sebastian Aveille.

Innovación vs. regulación: El consenso argentino

Uno de los puntos más destacados del informe de Google es la postura de los argentinos frente a la regulación. El 68% de la población local cree que es más importante fomentar los avances en ciencia y medicina a través de la innovación en IA que proteger a las industrias afectadas mediante regulaciones (32%). Este apoyo a la innovación supera ampliamente la tendencia global del 58%. Además, existe un voto de confianza hacia las instituciones:

Empresas tecnológicas: El 74% confía en que las tecnológicas supervisen el desarrollo de la IA para beneficio público.

Gobierno: También un 74% apoya que el Estado utilice IA para facilitar el acceso a servicios públicos.

Sin embargo, el optimismo viene con una condición: el 68% demanda más capacitación para operar estas herramientas con mayor seguridad y confianza.

Recomendaciones para el ecosistema corporativo

Para aquellas organizaciones que aún transitan la curva de aprendizaje, desde Microsoft sugirieron seis pilares estratégicos para operar en esta nueva era:

Prioridad directiva: Gestionar el riesgo de seguridad desde la junta de accionistas.

Hábitos digitales: Reforzar la protección de identidades y activos en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática).

Resiliencia: Identificar vulnerabilidades y capacitarse para recuperarse rápido de brechas.

Inversión en personas: No enfocarse solo en las herramientas, sino en el talento humano.

Anticipación: Intercambiar inteligencia sobre amenazas para entender lo que «no sabemos».

Fomento del uso seguro: En lugar de prohibir, establecer políticas de gobernanza responsable.

La pregunta ya no es si la inteligencia artificial cambiará la realidad; el interrogante es acerca de la rapidez que deben tener las personas y las organizaciones para aprender a dominarla y crecer en innovación y seguridad.