“Esto recién arranca”: Hartfield apuntó contra la Renovación y denunció manipulación en los resultados

Tras las elecciones provinciales en Misiones, el candidato de La Libertad Avanza y extenista Diego Hartfield publicó un fuerte mensaje en redes sociales. Celebró la victoria en Oberá, denunció irregularidades en la carga de datos y aseguró que el oficialismo “vivió su peor elección”.

El candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza, Diego Hartfield, compartió un extenso y contundente mensaje tras las elecciones legislativas en Misiones. A través de sus redes sociales, expresó su bronca por los resultados, denunció una “vergonzosa” demora en la carga de datos y se mostró convencido de que el oficialismo atraviesa un declive irreversible.

“Anoche me fui a dormir con mucha bronca”, arrancó el extenista, quien destacó el esfuerzo realizado en la campaña a pesar de enfrentar, según él, a “un aparato enorme, con recursos del Estado, medios alineados y años de estructura”. En ese marco, celebró un logro simbólico: ganar en Oberá, su ciudad, donde obtuvo el mayor respaldo electoral. “Ahí confiaron en este camino nuevo”, escribió.

Con La Libertad Avanza posicionada como la primera fuerza opositora, Hartfield subrayó que el Frente Renovador de la Concordia no logró superar el 30% de los votos y perdió 5 bancas en la Legislatura. “Aunque quieran disfrazarlo de festejo, para ellos esto fue un fracaso”, sentenció.

También, apuntó contra el proceso de escrutinio. “Lo que pasó con la carga de datos fue una vergüenza”, dijo, y denunció errores en los resultados oficiales publicados en la madrugada, muchos de los cuales fueron viralizados por usuarios en redes sociales. “Eso no es transparencia, eso es manipulación”, acusó.

Para Hartfield, la ley de lemas, que permitió que candidatos con menos votos individuales accedieran a cargos públicos por el acumulado de su lema, representa una distorsión del sistema democrático. “Hay que animarse a cuestionarla con fuerza”, reclamó.

Pese a no haber alcanzado la mayoría, el mensaje de Hartfield no fue de derrota, sino de impulso. “Esto no terminó ni ahí. Esto recién arranca”, cerró, asegurando que su espacio seguirá construyendo una alternativa política real en la provincia.

