“¡Esto es una crotada!”: la feroz pelea de Yanina Screpante con un vecino que puso una parrilla en el frente de su casa

En las últimas horas se difundió un video que muestra una intensa y polémica discusión entre Yanina Screpante y un vendedor de ropa, generando un debate sobre quién tenía razón en el conflicto.

Según informó el programa Puro Show (El Trece), el episodio ocurrió en la localidad bonaerense de Cardales, donde la ex pareja de Ezequiel “Pocho” Lavezzi administra una casa que alquila su madre. De acuerdo con Pochi de Gossipeame, los inquilinos que habitan la propiedad se habrían quejado ante Screpante por la conducta de los vecinos de la casa contigua, un inmueble pequeño ocupado por varias personas.

El conflicto radica en que, además de vender ropa en la vía pública frente a la vivienda, los vecinos instalaron una parrilla en el frente de la casa, lo que provoca molestias por el olor, el ruido y el constante paso de personas. Por esta razón, Yanina decidió acercarse para solicitar que trasladen la parrilla al patio trasero, solicitud que derivó en una acalorada discusión registrada por cámaras de seguridad.

En el video, Screpante se dirige a los vecinos advirtiendo: “Allá poné los carteles que quieras, pero no me hagas acá este quilombo porque yo llamo a la policía y hago la denuncia”. A lo que un hombre responde: “¿Y usted quién es para hacer eso?”. La mujer replica: “Soy la dueña de la casa de al lado y no estoy hablando con vos. Sino, ya mismo llamo a la policía porque esto (por la parrilla) no está habilitado. Entiendo que necesitás trabajar, pero hacelo en el fondo”.

Cuando una vecina le manifiesta que vive de ese negocio, Yanina le responde que ella cobra el alquiler y que, por su culpa, los inquilinos terminan yéndose. Señalando las prendas de ropa colgadas en el frente, Screpante reclama: “Esto es una crotada, te lo tomo, pero ¿dónde está la habilitación?”.

El hombre, visiblemente molesto, responde: “¿Quién mier… sos para decir que esto es una crotada, amiga? Uno se busca la forma de trabajar… ¿quién sos para decir que esto es una crotada? Somos gente trabajadora”. Screpante cierra la discusión diciendo: “No te veo laburando… ponelo adentro, mi amor. Yo no te hago un picnic. Pónganse a vivir de otra cosa, hacelo en el fondo de tu casa”.

El hombre que protagonizó la confrontación difundió el video en sus redes sociales junto con un mensaje en el que identificó a Screpante y afirmó: “Esta ridícula se llama Yanina Screpante. Hoy vino a mi casa a pedirme que retire el puesto de tortas a la parrilla que tenemos con mi mamá”. Agregó que la denuncia se basó en que, según ella, “nosotros le alejamos los inquilinos por nuestra ‘crotera’, por vender ropa y tortas a la parrilla”. Además, subrayó que su intención no es escracharla, sino dejar registrado “la basura de persona que puede llegar a ser fuera de cámaras”.

Finalmente, Yanina Screpante se dirigió a la intendencia para formalizar la denuncia, lo que motivó la intervención de dos inspectores que, tras arribar al lugar, labraron un acta judicial por falta de habilitación para tener un local comercial y prohibieron la continuación de la parrilla en el frente de la vivienda.