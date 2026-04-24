Estiman que se sembrará casi un 20% menos de trigo en la zona núcleo

Tras la histórica campaña trigo 2025/26, en la que Argentina alcanzó una cosecha récord de 28 millones de toneladas, las primeras proyecciones para el próximo ciclo anticipan una reducción significativa en el área sembrada con este cereal.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyecta una caída del 17% en la superficie a implantar en la zona núcleo, lo que representa unas 300.000 hectáreas menos, reduciéndose a 1,5 millones de hectáreas. Según encuestas recientes realizadas a agrónomos y productores de la región, existe el deseo y la necesidad de mantener el área sembrada similar a la del año anterior, aunque reconocen que no será posible.

Si bien las condiciones hídricas son favorables para una nueva gran campaña, la situación económica no acompaña, debido principalmente al aumento en el costo de la urea, un insumo clave para la producción. La BCR destaca que la relación urea-trigo pasó de 2,6 a 4,1 en un año —con un precio de la tonelada de urea que subió de 540 a 890 dólares—, incremento motivado en gran parte por la guerra en Medio Oriente, que impacta en el precio de los fertilizantes.

“El análisis económico es contundente: aunque se desee mantener las superficies, en el 70% de los casos donde se trabaja bajo alquiler, el costo elevado de la urea lleva el rendimiento de indiferencia a 46 quintales por hectárea (qq/ha)”, señalan desde la Bolsa rosarina.

### Una ecuación que no cierra

El inicio de la campaña fina 2026/27 se presenta con números ajustados en comparación con el año pasado. Aunque el precio esperado a cosecha sube levemente, de 206 a 217 dólares por tonelada, el incremento en los costos, especialmente en fertilizantes, afecta la rentabilidad.

Considerando un rendimiento objetivo de 40 qq/ha y un precio de 217 dólares por tonelada, el margen neto después de impuestos es de apenas 65 dólares por hectárea en campo propio. En campo alquilado, la ecuación arroja una pérdida de 128 dólares por hectárea.

Según la BCR, para no incurrir en pérdidas se necesitan rendimientos mínimos de 37 qq/ha en campo propio y 46 qq/ha en campo alquilado, considerando impuestos. Esta cifra puede incrementarse hasta superar los 50 quintales por hectárea en zonas alejadas, como General Pinto, donde se calculan 54 qq/ha para equilibrar la rentabilidad.

Respecto a la comparación interanual, se observa un deterioro importante: en campo propio la caída en el margen es de aproximadamente 60 dólares por hectárea, mientras que en campo arrendado supera los 100 dólares.

### La cosecha de soja presenta un retraso histórico

En otro ámbito, el avance en la cosecha de soja alcanzó solo el 43% del área, marcando el mayor atraso en los últimos 10 años; a esta altura del ciclo, debería haberse recolectado cerca del 80%.

Los principales inconvenientes se concentran en zonas afectadas por la sequía a comienzos de año y los excesos de humedad actuales, donde se combinan problemas como retención de hojas, rebrote, alta humedad en los granos, imposibilidad de ingreso a los lotes y sectores bajos aún anegados.