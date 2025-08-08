Estela de Carlotto repudió la foto de Milei con la consigna Nunca Más: “Ya no saben qué hacer para humillarnos”

La foto de campaña en Villa Celina en La Matanza. Aparecen Sebastián Pareja, Patricia Bullrich, Oscar Liberman, Diego Valenzuela, Karina Milei, Gonzalo Cabezas, Javier Milei, Maximiliano Bondarenko, Natalia Blanco, Alejandro Speroni, Guillermo Montenegro, Francisco Adorni, José Luis Espert y Cristian Ritondo

Ayer, el presidente Javier Milei dio el puntapié inicial a la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires con una foto en Villa Celina, partido de La Matanza, con sus principales candidatos para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, en la que sostienen una pancarta que dice “Kirchnerismo nunca más”, que hace alusión directa al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que documentó los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).

Consultada por esta estrategia de campaña, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó: “Ya no saben qué hacer para humillarnos, para doblar la historia”. A su vez, calificó al gobierno libertario de “infernal” y planteó: “Esto debe terminar sin violencia, pero pronto”.

“Están atacando todo lo que les molesta. Tener a Cristina (Kirchner) en la situación en que la tenemos es la expresión más tremenda de un momento tremendo de la historia Argentina. La violencia no sirve, tenemos que unirnos y luchar para que esto termine de una vez como debe terminar, no con violencia”, agregó en diálogo con FM Delta.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

En la imagen de ayer, Milei posó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo. Así como el próximo candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

También figuraron las ocho cabezas de lista de secciones electorales, Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).

La provincia de Buenos Aires será el ámbito donde se darán dos elecciones entre septiembre y octubre, las locales y las nacionales. Es por eso que el Gobierno quiere aprovechar el clima de campaña generalizado para unificar los discursos y utilizar la polarización con el kirchnerismo como principal elemento de campaña. El slogan que inauguró la campaña fue ideado por el equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo, que ya se encuentra coordinando la campaña bonaerense con Sebastián Pareja.

Según voces oficialistas, La Libertad Avanza estaría 10 puntos por debajo del Frente Patria (la coalición electoral que engloba al kirchnerismo peronista) en la medición total provincial, por lo que creen precisa una campaña que sea resonante en todo lo vinculado a lo comunicacional.

En particular, el oficialismo provincial que comanda Axel Kicillof es particularmente fuerte en la Tercera Sección, que abarca desde el oeste al sur del Conurbano bonaerense y otros municipios adyacentes. El oficialismo cree que las críticas contra la Gobernación deben enfatizarse en lo vinculado a la situación de ese distrito.

Ayer, Pareja reconoció la dificultad del escenario a nivel provincial: “Las elecciones no vienen fácil porque la Provincia es muy compleja y muy vasta, con particularidades diferentes”. Añadió que el Conurbano bonaerense representa un territorio especialmente adverso para el espacio libertario.

La participación de Milei en la campaña será selectiva y bajo estrictas medidas de seguridad, especialmente en municipios del Conurbano. Los libertarios prevén buenos resultados en Mar del Plata, mientras mantienen cautela respecto a Bahía Blanca tras el veto oficialista a la emergencia por inundaciones.

El antecedente de 2023, cuando La Libertad Avanza tuvo desempeños provinciales débiles, no condiciona la agenda nacional de Milei, aunque el Gobierno busca mejorar la performance y “perder con estilo” si no logra la victoria. El escenario optimista contempla triunfos en casi todas las secciones salvo la Tercera, según un especialista oficialista: “Si perdés por paliza en el sur del Conurbano, pero ganás el resto, podés vender una victoria”.

El peronismo lanzó afiches con el lema “Milei veta, vos votá” para incentivar la participación el 7 de septiembre. Entre los libertarios, existe consenso en que la baja o alta concurrencia no alterará significativamente el resultado, aunque consideran clave definir la estrategia territorial junto al PRO para asegurar el control del voto durante el escrutinio. Un dirigente cercano a Pareja advirtió: “Ya sabemos que nos van a hacer cualquier cantidad de chanchadas