Esteban Bullrich denuncia bloqueo en Binance por su enfermedad y pide acceso a sus fondos

El exministro y senador Esteban Bullrich manifestó este lunes su frustración en redes sociales debido a las dificultades para acceder a una plataforma de inversiones en línea. Bullrich cuestionó a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, por la falta de respuestas ante un fallo en el sistema de identificación facial de la plataforma.

Diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2021, Bullrich explicó que los cambios en sus facciones causados por la enfermedad neurodegenerativa le impiden superar los controles de acceso de la aplicación, imposibilitándole ingresar a sus cuentas. Tras la viralización de su reclamo y su repercusión en los medios, Binance respondió.

«La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero», escribió Bullrich en inglés para encabezar su publicación, en la que expresó su frustración y dirigió críticas hacia Binance y sus directivos, el CEO Richard Teng y el cofundador Changpeng Zhao. Este descargo surgió luego de una queja previa sin respuesta por parte del usuario.

El sistema Face ID, uno de los métodos de seguridad de la plataforma, valida la identidad a partir de rasgos faciales analizando características como la forma de la nariz, la distancia entre los ojos y la estructura de los pómulos. Sin embargo, si dichos rasgos cambian debido a una enfermedad o accidente, la aplicación bloquea el acceso, lo que en este caso impide a Bullrich operar con sus inversiones.

Según el exsenador, desde hace cinco meses la aplicación no reconoce su rostro debido a la progresión de la ELA. Esta situación resulta especialmente preocupante dada la alta volatilidad de las criptomonedas: en los últimos seis meses, el valor del Bitcoin osciló desde más de 120 mil dólares hasta 65 mil, para luego subir a 76 mil en la última semana.

Bullrich también denunció la ausencia de alternativas accesibles para usuarios con discapacidades. «Nada. Ninguna alternativa accesible», señaló, y agregó: «Esto es lo que sucede cuando una plataforma que maneja miles de millones trata la accesibilidad como algo opcional».

Desde Clarín se contactó con representantes de Binance en Argentina, quienes afirmaron estar al tanto del inconveniente y trabajar en su solución. Durante la tarde del lunes, la plataforma se comunicó directamente con Bullrich, expresando su pesar por la situación y asegurando que su equipo está en contacto con él para resolver el problema. Además, indicaron que elevarán el caso internamente como una falla de accesibilidad que debe corregirse.

Binance se presenta como la plataforma de criptomonedas más grande del mundo, con 280 millones de usuarios en todo el planeta. Fundada en 2017, permite comprar, vender, intercambiar y almacenar criptomonedas a través de su sitio web y aplicación móvil, utilizando tarjetas de débito o crédito, así como transferencias bancarias. También ofrece la posibilidad de invertir en criptoactivos para generar rendimientos.

Para proteger las cuentas, Binance implementó desde 2022 un sistema de autenticación biométrica llamado «Binance ID», que incluye verificación facial o por huella dactilar como segundo factor de autenticación (2FA). También está disponible un autenticador externo que genera códigos únicos periódicamente como segunda contraseña.

La plataforma destaca que la autenticación de dos factores es fundamental para resguardar las cuentas, pues requiere dos tipos de datos para acceder, reduciendo significativamente el riesgo de accesos no autorizados, incluso si se compromete la contraseña. En tales casos, el atacante necesitaría también contar con el teléfono del usuario para ingresar el código de verificación.