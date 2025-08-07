Éste es el vehículo más robado de EE.UU. y nadie lo vio venir

En una nueva ola de robos que alarma tanto a conductores como a compañías aseguradoras, un informe publicado por el Highway Loss Data Institute (HLDI) advierte que ciertos modelos de autos poderosos y costosos se han convertido en el objetivo predilecto de ladrones en todo Estados Unidos.

En el centro de esta tormenta está el Chevrolet Camaro ZL1, que se consagró como el vehículo más robado del país.

El ZL1, una versión de alto rendimiento del Camaro clásico, registró un índice de robo 39 veces superior al promedio de todos los modelos entre los años 2022 y 2024. Su precio ronda los 75.400 dólares, pero su verdadero atractivo para los delincuentes no está solo en su valor de mercado, sino en su potencia, su prestigio… y una vulnerabilidad crítica.

«El Camaro ZL1 es extremadamente deseado por los ladrones. Pero además, hay un punto débil técnico que facilita su robo si se tiene el conocimiento y el equipo adecuado», explicó Matt Moore, director de operaciones del HLDI.

Chevrolet Camaro ZL1

Los delincuentes no solo buscan potencia, sino también vehículos con ciertos accesos electrónicos. En el caso del ZL1, su puerto de diagnóstico a bordo -diseñado para leer datos del motor y emisiones- se ha convertido en una puerta de entrada para quienes saben cómo usarla maliciosamente. Aunque las autoridades se niegan a dar detalles técnicos, la amenaza es clara: con las herramientas adecuadas, el Camaro ZL1 puede ser robado en cuestión de minutos.

Tecnología que facilita el crimen

El avance tecnológico ha sido un arma de doble filo. Mientras que los sistemas inteligentes y la conectividad han mejorado la experiencia del conductor, también han abierto nuevas brechas para los ladrones. El ZL1 no está solo: su hermano menor, el Camaro estándar, también aparece en la lista, con una tasa de robo 13 veces superior al promedio.

General Motors lanzó recientemente una actualización de software para reforzar la seguridad en los modelos 2020 a 2024, pero muchos expertos temen que la carrera entre fabricantes y ladrones apenas comienza.

«Cada vez que mejoramos la seguridad, los métodos delictivos también evolucionan. Es una carrera que no tiene línea de meta», sostuvo un vocero de GM.

¿Quiénes más están en la lista negra?

El Dodge Durango también está en la lista negra. (AP Photo/Gene J. Puskar, File)

Según el HLDI, los robos no se limitan a deportivos. Camionetas grandes, SUVs de lujo y sedanes potentes también están entre los más vulnerables. Entre los vehículos más robados del informe, además del Camaro ZL1, figuran:

Chevrolet Silverado 2500 y 3500

El patrón es claro: motores potentes, vehículos costosos y estructuras imponentes. La combinación ideal para el robo y la reventa ilegal.

El lado opuesto: los autos menos robados

El Tesla Model 3 es uno de los menos robados. Foto: David Paul Morris/Bloomberg

Curiosamente, los vehículos eléctricos lideran la lista de los menos sustraídos. De los 20 autos con menor índice de robo, 8 eran eléctricos y otros 2 eran híbridos enchufables. Modelos como el Tesla Model 3, Model Y y Model S, junto con el Volkswagen ID.4 y el Ford Mustang Mach-E, son menos propensos al robo.

La explicación, según Moore, tiene que ver con su menor presencia en la vía pública durante la noche (por lo general se cargan en garages privados) y su nivel de conexión digital, que permite rastreos y bloqueos remotos.

¿Qué significa esto para los conductores?

Con el ZL1 en la cima de la lista negra, y muchos otros modelos populares siguiéndolo de cerca, la preocupación crece. Tener un auto poderoso ya no es solo un símbolo de estatus, también es una fuente de riesgo.

Las aseguradoras ya comenzaron a ajustar sus tarifas para modelos de alto robo, y las fuerzas de seguridad trabajan contrarreloj para frenar las redes organizadas que se especializan en estos autos.