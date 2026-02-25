Estatales cobran el sábado; crece la expectativa por un aumento sin porcentajes claros

El Gobierno provincial confirmó que el 28 de febrero estarán acreditados los haberes de trabajadores activos y jubilados. Los incrementos se aplican en tramos y alcanzan a fuerzas de seguridad y docentes.

Hay expectativa entre los empleados públicos de la provincia por el cobro de salarios con actualización. El Gobierno de Misiones confirmó que este sábado 28 de febrero estarán acreditados los haberes correspondientes a trabajadores activos del Estado, así como también a jubilados, pensionados y retirados del IPS.

La confirmación fue realizada a través de canales oficiales, en el marco de un esquema de aumentos escalonados, aunque sin precisar porcentajes generales. Desde el Ministerio de Hacienda se detallaron algunos valores de referencia para distintos sectores.

En el caso de las fuerzas de seguridad, un agente de la zona norte percibirá en febrero $1.240.887, mientras que en la zona capital el salario alcanzará los $1.042.650. En abril, esos montos se incrementarán a $1.274.840 y $1.073.840, respectivamente.

Para el sector docente, la actualización salarial también se aplicará en dos etapas. En febrero, un maestro de grado sin antigüedad cobrará $711.000, cifra que ascenderá a $961.000 con la incorporación del programa Hora Más. En el caso de docentes con mayor antigüedad y más de un cargo, el aumento será de al menos $29.600 por cargo en febrero, acumulando hasta $69.400 por cargo en abril.

