Estafa millonaria: detienen a una joven de 21 años que pagó con cheques falsos en Villa Ángela

Una mujer de 21 años fue arrestada en Villa Ángela por estafar 35 millones de pesos a un comerciante de Barranqueras mediante cheques falsos. Marcela Jiménez, identificada como autora del delito junto a su hermano Gabriel -quien permanece prófugo-, realizó una compra masiva de alimento balanceado que pagó con documentos bancarios apócrifos durante julio.

El modus operandi de la estafa

El comerciante Enrique Sabo Feueremann fue contactado a través de redes sociales por presuntos compradores que mostraron interés en productos de su empresa. La operación se desarrolló en varias etapas, con el envío de la mercadería hacia Villa Ángela. El pago se realizó con una serie de cheques que los bancos posteriormente rechazaron por falta de fondos o por ser documentos desconocidos.

Resultados del operativo policial

En dos allanamientos realizados este viernes en Villa Ángela, las autoridades incautaron:

• 2 motocicletas nuevas (Motomel Blitz y Keller de 110cc)

• 1 teléfono celular

• 3 cheques apócrifos adicionales

Detalles técnicos de la falsificación

Especialistas en Cibercrimen determinaron que los cheques fueron manipulados artesanalmente, alterando fechas y montos mediante técnicas de impresión rudimentarias. Las investigaciones sugieren que los detenidos podrían haber cometido otros delitos similares que aún no han sido denunciados.

Mientras Marcela Jiménez enfrenta cargos por estafa, la búsqueda de su hermano Gabriel continúa activa, en un caso que evidencia la sofisticación que pueden alcanzar las estafas tradicionales en la era digital.