Estados Unidos lanzó una recompensa de US$ 10 millones por otros cinco funcionarios de Irán: uno está acusado por el atentado a la AMIA

Estados Unidos lanzó otra recompensa para atrapar a altos cargos del régimen de Irán, en medio de la guerra en Medio Oriente. Ahora, ofrece 10 millones de dólares por cinco jefes de la Guardia Revolucionaria. La lista está encabezada por Ahmad Vahidi, acusado por el atentado a la AMIA.

Vahidi fue designado como comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica el 1° de marzo. Reemplazó a Mohamad Pakpur, muerto en los primeros ataques de Estados Unidos e Israel en Irán.

«Estas personas dirigen y controlan diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo», señala la publicación del Departamento de Estado, que a través de su sector de «Recompensas por Justicia» difundió la búsqueda.

«Si tiene información sobre estas u otras figuras clave del CGRI o sus ramas, envíenosla a través de nuestra línea de denuncias en Tor o Signal. Su información podría darle derecho a ser reubicado y recibir una recompensa», añade el Gobierno de Donald Trump.

A Vahidi, de 67 años, lo señalan como el autor intelectual del atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos.

Vahidi se encuentra entre los buscados de Interpol desde 2007, cuando esa organización aceptó un pedido argentino para que se establecieran alertas rojas sobre los ex y actuales funcionarios persas acusados por el atentado.

Su participación en la organización del ataque habría sido como comandante de las Fuerzas al-Quds, la brigada expedicionaria internacional de la poderosa Guardia Revolucionaria Islámica.

El actual jefe militar fue nombrado ministro del Interior de Irán en 2021. En sus primeros meses en el Gobierno, Javier Milei pidió su detención. También Estados Unidos reclama su captura.

La nueva lista de buscados llega una semana después de que Estados Unidos difundiera una convocatoria similar, aunque en ese caso para poder detener a los jefes políticos del régimen iraní.

Diez millones de dólares: quiénes son los otros cuatro altos cargos de la Guardia Revolucionaria

Además de Vahidi, hay otros cuatro jefes militares iraníes señalados en la campaña del Departamento de Estado.

Ali Abdollahi

Es el Comandante del Cuartel General Central Khatam-al Anbiya (KCHQ). Este órgano es el centro de operaciones estratégicas que coordina todas las fuerzas armadas de Irán (Ejército e IRGC).

Sa’id Aghajani

Continúa como Comandante de la Unidad de Drones (UAV) de la Fuerza Aeroespacial del IRGC. Se le atribuye la planificación de ataques con drones en la región y permanece bajo estrictas sanciones internacionales.

Hamidreza Lashgarian

Se mantiene al frente del Comando Ciberelectrónico del IRGC. Su rol es fundamental en la estrategia de defensa y ataque digital, supervisando las operaciones de guerra informática del país.

Majid Khademi

Reportado en febrero de 2026 como el Jefe de la Organización de Inteligencia del IRGC. Ha emitido advertencias recientes sobre la protección de los intereses de Irán frente a presiones externas