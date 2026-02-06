Estados Unidos e Irán reanudaron las negociaciones indirectas en Omán sobre el programa nuclear de Teherán

La gestión diplomática enfrenta viejos obstáculos mientras delegados buscan aliviar la desconfianza en un escenario tenso. La delegación norteamericana estuvo 90 minutos reunida con los intermediarios omaníes

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, estrecha la mano del ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al-Busaidi, mientras Jared Kushner observa durante una reunión en Mascate .

Estados Unidos e Irán iniciaron las negociaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán en Mascate, la capital de Omán. Este diálogo busca evitar una mayor escalada del conflicto en Medio Oriente, en un contexto de acentuada desconfianza mutua y preocupación por un posible enfrentamiento.

El periódico Times of Israel confirmó que los contactos entre las delegaciones estadounidenses e iraníes se producen a través de intermediarios omaníes, en un proceso marcado por la seguridad y el distanciamiento entre las partes.

Las actuales conversaciones retoman intentos anteriores que permanecían congelados desde hace meses, después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear en 2018 y aumentaran las tensiones regionales.

El Gobierno de Omán asumió un papel crucial como mediador. Times of Israel publicó que, originalmente, las negociaciones debían comenzar a las 10:00 hora local, pero la agencia de noticias semioficial iraní Mehr informó que se retrasaron alrededor de una hora.

Las conversaciones parecieron durar aproximadamente una hora y media, tras lo cual una caravana que se cree transportaba a funcionarios estadounidenses salió del palacio, a las afueras de Mascate, donde se celebraban las conversaciones. Un convoy iraní había llegado y se había marchado del lugar previamente.

No hubo comentarios inmediatos de funcionarios estadounidenses y no quedó claro si ese fue el final de las conversaciones del día. Sin embargo, el palacio permaneció vacío tras la partida de los convoyes.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llega a la reunión en Mascate .