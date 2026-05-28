Estados Unidos dijo que las reformas de Milei «están funcionando» y que «la inversión está llegando»

Durante la celebración del aniversario del 25 de mayo en la embajada argentina en Washington, funcionarios del gobierno de Donald Trump destacaron este miércoles “la nueva Argentina, abierta a los negocios”, y afirmaron que “las reformas están funcionando” y que “la inversión está llegando”. Además, subrayaron que el país se posiciona como un “líder” en el hemisferio en “cuestiones vitales de seguridad nacional y contraterrorismo”.

Alrededor de 300 invitados, convocados por el embajador Alec Oxenford, disfrutaron de empanadas, locro, helado de dulce de leche, alfajores y malbec en el tradicional festejo realizado en el edificio de la avenida New Hampshire, en Washington. Asistieron funcionarios estadounidenses, diplomáticos, académicos y referentes de la comunidad argentina en la ciudad.

El responsable del Hemisferio Occidental del National Security Council, Michael Jensen, fue la máxima autoridad del gobierno de Trump presente en el evento. En un breve discurso, elogió al gobierno libertario y afirmó que Argentina “está lista para la inversión”. Expresó además su “admiración y respeto por el presidente Milei, quien, al igual que el presidente Trump, está enfocado en el futuro y dispuesto a tomar decisiones difíciles”.

Jensen agregó: “Estoy entusiasmado por trabajar juntos en seguridad, mientras Argentina construye un ejército increíble. Pero estoy aún más entusiasmado por fortalecer estas relaciones comerciales a largo plazo que acerquen a nuestros países”, en referencia al Acuerdo de Comercio e Inversión firmado meses atrás y al creciente interés en invertir en distintas áreas.

El funcionario remarcó que las reformas implementadas por Milei “están funcionando, realmente están funcionando, la inversión está llegando. Tenemos mucho trabajo por delante y estoy muy ilusionado con el futuro de Argentina”.

También intervino Gregory LoGerfo, coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, quien destacó que “hemos logrado mucho juntos en materia de seguridad” y reconoció que, en el último año y medio, la asociación entre las administraciones de Trump y Milei ha registrado “un progreso excepcional”.

LoGerfo aseguró que esta colaboración expresa valores occidentales que benefician a ambos países, como la libertad, la soberanía, la oportunidad y la convicción de que la seguridad y la prosperidad están inextricablemente ligadas. Señaló que Argentina es un socio clave en el hemisferio en temas vitales de seguridad nacional y contraterrorismo, y afirmó que “el presidente Milei y el liderazgo de su país fortalecen y hacen más seguro nuestro hemisferio”.

El funcionario recordó que ambos países han sufrido ataques terroristas y han enfrentado a sus adversarios con determinación, con la designación de Hamas, Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní como organizaciones terroristas. Sostuvo que las amenazas actuales requieren un nivel renovado de cooperación, ya que “las organizaciones criminales transnacionales, los narcotraficantes y las bandas violentas no solo trafican drogas, sino que debilitan gobiernos, difunden el terror y arrebatan vidas inocentes, poniendo en riesgo la seguridad y estabilidad de nuestros países”. Por ello, subrayó que “Estados Unidos y Argentina tienen la oportunidad y la responsabilidad de profundizar su colaboración”.

En su discurso, el embajador Oxenford destacó que, dos siglos después de mayo de 1810, “Argentina y Estados Unidos están más alineados que en cualquier otro momento reciente, unidos por los mismos valores de libertad, democracia y Estado de Derecho”.

Asimismo, anunció que el próximo miércoles se conmemorará en Washington el aniversario del atentado a la AMIA, pero que este año la ceremonia se realizará en el Instituto de Paz de Estados Unidos, en lugar del Congreso, como era habitual. “El simbolismo de ese lugar no podría ser más significativo. Celebrar la conmemoración de la AMIA en esa institución envía un mensaje poderoso: la lucha contra el terrorismo, el antisemitismo y el odio debe ir siempre de la mano con la defensa de la paz, la libertad, la democracia y la dignidad humana”, afirmó el embajador.

Oxenford agregó que esta decisión refleja el compromiso firme de ambos países para seguir trabajando conjuntamente en la confrontación de estas amenazas y en la promoción de un mundo más seguro y libre para las futuras generaciones.

En la ceremonia participarán Brian Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA.

Entre los asistentes al festejo también estuvieron Yehuda Kaploun, enviado especial de Trump para combatir el antisemitismo, y Ellen Germain, enviada especial para temas relacionados con el Holocausto. Además, participaron funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el de Comercio, el BID, el Banco Mundial, el FMI, la NASA, representantes del sector minero, energético y tecnológico, así como diplomáticos, como el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, y sus pares de Brasil, Chile y República Dominicana, entre otros.