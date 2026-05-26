Estados Unidos bombardeó puntos estratégicos de Irán mientras siguen las negociaciones de paz

Los ataques balísticos en el marco del conflicto en Medio Oriente entre Irán, Estados Unidos e Israel sumaron un nuevo episodio este lunes con reportes de bombardeos en el sur de Irán. Esta acción ocurrió apenas un par de horas después de que Donald Trump anunciara una supuesta entrega de uranio enriquecido iraní a su país.

Según declaró el portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Timothy Hawkins, a CNN, “las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques de autodefensa en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes”. En concreto, Hawkins indicó que los ataques se dirigieron contra “embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas” y “sitios de lanzamiento de misiles”.

Además, el vocero subrayó que estas acciones se mantienen dentro de los límites establecidos por el «alto al fuego» vigente entre ambas partes del conflicto. “El Comando Central de Estados Unidos continúa defendiendo a nuestras fuerzas mientras actúa con moderación durante el alto al fuego en curso”, afirmó.

Poco antes de que se difundieran los reportes sobre el nuevo bombardeo, Donald Trump aseguró que Teherán entregará su uranio enriquecido, uno de los focos que detonaron el conflicto en Medio Oriente. El anuncio fue publicado a través de Truth Social, la red social del exmandatario, donde suele emitir comunicados. En su mensaje escribió: “El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado inmediatamente a Estados Unidos para su repatriación y destrucción o, preferiblemente, en coordinación con la República Islámica de Irán, destruido in situ o en otro lugar aceptable, con la Comisión de Energía Atómica, o su equivalente, como testigo de este proceso”.

De confirmarse esta entrega, se resolvería uno de los principales puntos de conflicto entre ambos países. A pesar de los recientes ataques de autodefensa, Trump señaló en un posteo previo que los contactos con Irán “progresan bien” y que estos “traerán verdadero poder, fuerza y paz para Oriente Medio por primera vez en 5,000 años”.