Estados Unidos 1994: el accidente del Burrito Ortega a un mes del Mundial que asustó a Basile y a toda la Selección

Arnaldo Ariel Ortega, reconocido como una de las figuras más desequilibrantes surgidas a comienzos de la década de 1990, debutó en River Plate en 1991 con tan solo 17 años y rápidamente se consolidó en las selecciones argentinas. A los 20 años, ya campeón con el club de Núñez, había hecho su estreno en la Selección Argentina. Para Alfio Basile, entonces entrenador, Ortega era una pieza segura en la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos 1994. Sin embargo, el 15 de mayo, a apenas 33 días del inicio del torneo, sufrió un accidente automovilístico que generó gran preocupación en todo el equipo.

La noticia circuló inmediatamente por las redacciones, aunque al principio con escasa información. El diario Clarín informó que Ortega había sufrido un accidente y había sido internado, pero poco después comunicó que el jugador había recibido el alta médica. Ortega relató que conducía por la avenida Libertador, cerca de Austria, cuando intentó adelantar a otro vehículo y perdió el control, volcándose. Quedó inconsciente tras el golpe en la cabeza y fue trasladado al Hospital Fernández, donde le practicaron tres puntos de sutura y constataron traumatismos en pelvis y tórax. Debido a esta situación, no pudo viajar a Rosario para presenciar el partido en que River venció 1-0 a Newell’s Old Boys, con un gol de Hernán Crespo.

Al día siguiente, Ortega se presentó en el entrenamiento de la Selección con un vendaje en la cabeza y brindó breves declaraciones a la prensa, aunque la atención mediática estaba centrada en la decisión del plantel de no viajar a Japón en solidaridad con Diego Armando Maradona. La revista El Gráfico dedicó apenas tres párrafos y dos fotos al incidente, describiendo que el accidente ocurrió debido a que Ortega perdió el control del auto al esquivar un vehículo que lo cerró. Afortunadamente, el auto quedó destruido, pero Ortega resultó con heridas leves y recibió múltiples llamados de sus compañeros de equipo.

Ortega manifestó estar aún impactado pero agradecido por haber sobrevivido: “Fui a misa a rezarle a Dios, que me salvó la vida. Agradezco también a los muchachos de la Selección que se preocuparon por mí.” Por su parte, la revista Goles realizó una breve entrevista donde el Burrito aseguró estar recuperado y listo para entrenar, y se mostró agradecido por el apoyo recibido tanto de sus compañeros como de los hinchas de River.

Con la camiseta número 17, Ortega integró el plantel argentino en el Mundial de Estados Unidos y, tras la salida de Maradona, fue titular en el debut contra Rumania, donde mostró toda su calidad a pesar de la derrota. Continuó su trayectoria en la Selección bajo los entrenadores Daniel Passarella y Marcelo Bielsa, participando también en los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Su último partido internacional, el número 84, lo disputó en 2010 contra Haití, con Maradona como director técnico. No obstante, lamentablemente, su historial de accidentes automovilísticos no terminó allí.