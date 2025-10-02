Estaba manejando y vivió una pesadilla con una tuerca: «Atravesó mi parabrisas e impactó en mi cara, como si fuera una bala»

Una ciudadana de Estados Unidos fue víctima de un inusual e impactante accidente mientras conducía su coche en su país. Según su relato, una tuerca suelta de otro vehículo voló hacia su cara y le causó serias lesiones.

La protagonista del particular caso se llama Katie y es una mujer de 41 años, de acuerdo con información divulgada por el portal de noticias de la revista estadounidense Newsweek.

A principios de agosto de este año, Katie publicó un video en TikTok y explicó que tiempo atrás tuvo un incidente en una ruta de EE.UU.

«Esta tuerca se estrelló en mi rostro hace cinco años», dijo al respecto, mostrando una pieza metálica de gran tamaño.

La mujer mostró la tuerca que le causó daños en su cara. Foto: captura de video/@abundantlyrooted.

Un día, en 2020, Katie salió a manejar con su auto por una carretera local. En un momento, según la mujer, un vehículo que circulaba por el carril contrario perdió una tuerca de seguridad de uno de sus neumáticos.

«Yo estaba conduciendo a 60 millas por hora (aprox. 96 kilómetros por hora) cuando un camión que venía en dirección contraria perdió una de sus tuercas. Esa tuerca salió volando, atravesó mi parabrisas e impactó en mi cara, como si fuera una bala», indicó la estadounidense en TikTok.

En ese momento, la tuerca golpeó el rostro de Katie de manera violenta, ocasionando graves heridas. A pesar de la conmoción por el impacto, la mujer se mantuvo consciente y alcanzó a estacionar su coche a un costado de la ruta.

«Vi toda la sangre en el volante y sentí cómo se acumulaba en mi regazo. No entendía qué había pasado, pero sabía que tenía que detener el auto y estacionar», recordó en una reciente entrevista con Newsweek.

Afortunadamente, Katie logró sobrevivir y reponerse, aunque no fue un proceso fácil.

Como producto del accidente, los médicos tuvieron que reconstruir su rostro. «Durante tres años, me sometí a 30 cirugías. Me reconstruyeron la mandíbula y también requerí un montón de atención odontológica», aseguró en TikTok.

Ella se sometió a 30 cirugías para reparar su rostro. Foto: captura de video/@abundantlyrooted.

Por otra parte, la mujer aclaró que la pieza metálica terminó alojada dentro del interior de su coche. Ella aún la conserva.

La publicación de TikTok de la estadounidense obtuvo más de 1.4 millones de visitas de los usuarios. «¡Wow! ¿Quién hubiera pensado que eso podría suceder? Me alegro de que estés bien», comentó un internauta.

Por otro lado, Katie aprovechó la repercusión de su historia y aconsejó a los demás revisar periódicamente las tuercas de sus vehículos.

«Celebro estar viva», manifestó la mujer en la red social. A su vez, agradeció a los profesionales de la salud que la trataron y todas aquellas personas que la ayudaron luego del accidente.