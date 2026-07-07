Espert se negó a declarar en la causa de lavado de dinero y defendió los fondos que recibió de «Fred» Machado

El exdiputado nacional José Luis Espert se negó a declarar y a responder preguntas durante su indagatoria este martes en la causa en la que está acusado por presunto lavado de 200 mil dólares provenientes del empresario Federico “Fred” Machado. En cambio, el economista presentó un escrito en el que defendió que la transferencia recibida formó parte de un contrato de asesoramiento.

Espert se presentó ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal Fernando Domínguez. A través de un escrito, aportó correos electrónicos que, según su defensa, corroboran la existencia real del contrato con Machado. Además, solicitaron la declaración de testigos y la realización de otras medidas probatorias, según informaron fuentes judiciales a Clarín.

La investigación surge por una transferencia de 200 mil dólares realizada en 2020 por Machado a Espert, en concepto de un contrato de asesoramiento vinculado a “Minas del Pueblo”, una empresa minera guatemalteca. Para el fiscal Domínguez, dicho acuerdo fue una simulación destinada a justificar el envío de fondos provenientes de ilícitos, dado que Machado alcanzó un acuerdo judicial en Estados Unidos —donde se encuentra detenido— por los delitos de lavado de dinero y fraude en operaciones comerciales con aeronaves. Aunque inicialmente también estaba acusado de narcotráfico, ese cargo fue descartado.

Según la Fiscalía, Espert habría blanqueado esos dólares mediante la compra de dos vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda, localidad bonaerense de la costa atlántica. Por ello, fue citado a indagatoria.

El economista, defendido públicamente por el presidente Javier Milei, renunció a su candidatura a primer diputado nacional por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado, debido a este caso. Este martes por la mañana se presentó en los tribunales y, tras escuchar la acusación, respondió mediante un escrito.

En un comunicado, la defensa de Espert ratificó la validez del contrato suscripto con Machado y aportó once correos electrónicos correspondientes al periodo entre mayo y septiembre de 2019, explicando la gestación y formalización del acuerdo que calificaron como “real”. Asimismo, solicitaron la declaración de los involucrados en esos correos y requerimientos a organismos públicos para determinar si, al momento del contrato, existían indicios de causas judiciales contra Machado.

“El doctor Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan. Precisamente por eso, su defensa no pide menos investigación: pide más y mejor investigación, conducida por el juez natural, con todas las garantías”, indicó el comunicado.

El contrato tenía un valor total de un millón de dólares, aunque Espert señaló públicamente que no se completó debido a la pandemia de coronavirus en 2020, cobrando únicamente los 200 mil dólares iniciales.

La relación entre Espert y Machado comenzó en 2019, cuando el empresario financió la campaña presidencial del economista, facilitándole su avión privado para más de 30 vuelos a distintas ciudades del país, además de apoyar presentaciones de libros y proveer un vehículo blindado. Estos hechos motivan otra causa judicial contra Espert en los tribunales de Comodoro Py.

En su escrito, la defensa argumentó que ambas causas investigan hechos vinculados y solicitaron su unificación en un mismo expediente, pedido que fue rechazado. También cuestionaron medidas adoptadas por la Fiscalía que consideraron ajenas al expediente, la difusión mediática del caso y los cortos plazos para responder a las presentaciones, que contrastarían con una menor celeridad de la Fiscalía.

Por estos motivos, la defensa solicitó al juez Mirabelli que reasuma la investigación, actualmente a cargo del fiscal Domínguez. En la causa también fueron citados a indagatoria el contador Mariano Cosentino y la empresa Varianza S.A., constituida presuntamente para utilizarse en la maniobra investigada.