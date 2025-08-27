Espert contó en detalle la agresión a Milei en la caravana por Lomas de Zamora y dijo que «la violencia del kirchnerismo en campaña es llamativa»

Los principales dirigentes de La Libertad Avanza salieron a responsabilizar a la «violencia del kirchnerismo» por los incidentes de esta tarde en Lomas de Zamora que obligaron a la evacuación del presidente Javier Milei y a suspender la campaña proselitista cuando algunos hombres arrojaron piedras sobre la comitiva.

Al repudiar la agresión, el portavoz presidencial Manuel Adorni sostuvo que «militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación».

Agredieron a Javier Milei durante la Caravana de por Lomas Zamora

«No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más», añadió.

Por su parte, el diputado y candidato José Luis Espert, quien se encontraba sobre la caja de la camioneta cuando se produjo el ataque, apuntó que «eestábamos ahí en pleno recorrido con el Presidente Javier Milei, con la secretaria general de la presidencia Karina Milei recorriendo con la caravana, con la gente, gritando viva la libertad, que se termine la miseria del kirchnerismo».

«»Habíamos recorrido varias cuadras en paz, con alegria, con mucha euforia y en algún momento…cayeron piedras muy cerca del presidente», remarcó. Y, precisó que incluso «a una de las chicas que hace fotografia le pegaron un piedrazo cerca de la cintura»,

La cosa » se puso muy violenta y por una cuestión de seguridad, no solo de la gente que nos acompñaba sino nuestra tambipen, decidimos dar por terminado el hecho», añadió en diálogo con TN.

«Esta es la segunda vez que nos pasa en territorio kirchnerista, el otro día nos pasó en Junín, la violencia del kichnerismo en plena campaña es una cosa realmente llamativa», acotó.

Espert señaló que «acá lo que hay que poner de relevancia es que ante la incapacidad de discutir ideas, ante la incapacidad de discutir distintos proyectos, porque no tienen cómo defender haber transformado la provincia en una cloaca, en una villa miseria, recurren a las operaciones, a las difamaciones o directamente a la violencia física concreta».