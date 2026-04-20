Espectador muere atropellado en Rally Sudamericano en Córdoba

Un espectador de 25 años murió y una mujer junto a su hija resultaron heridas este domingo en Mina Clavero, Córdoba, luego de que un auto perdiera el control durante el Rally Sudamericano y se desviara hacia una zona con público. El accidente tuvo lugar en el tramo Giulio Cesare, al inicio de la etapa final de la competencia, lo que obligó a suspender la carrera.

Según el reporte oficial, el vehículo perdió estabilidad, volcó y se desplazó hacia el lugar donde estaban los espectadores al costado del camino. Inmediatamente se activó un operativo de seguridad con la intervención de los equipos de asistencia y la suspensión del tramo para atender la emergencia.

El automóvil involucrado, un Volkswagen Polo, era conducido por los pilotos paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez. Según las primeras informaciones, el vehículo perdió el control en una curva a alta velocidad, volcó y salió de la pista, provocando este trágico accidente.