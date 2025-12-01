Espectacular choque entre un colectivo y un camión en la ruta 11

1 de diciembre de 2025 Lectores: 40

Un micro de Águila Dorada y un camión chocaron en la ruta 11 este lunes. El accidente ocurrió cerca de Puerto Eva Perón y, aunque fue aparatoso, no hubo heridos entre los pasajeros y conductores.

Un ómnibus de larga distancia y un camión con acoplado chocaron en el kilómetro 1092 de la ruta nacional 11. El camión y su remolque quedaron ocupando ambos carriles de la cinta asfáltica.

La mecánica del siniestro es compleja. El impacto del colectivo se registró en el costado derecho del camión, una posición inusual. Se presume que el camionero habría intentado una maniobra para evitar baches, pero esto es materia de investigación.

Afortunadamente, no se registraron lesionados entre los pasajeros del micro ni los conductores. La ausencia de heridos sugiere que, al momento del impacto, los vehículos circulaban a velocidad moderada.