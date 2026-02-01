«Eso me da energía»: Juan Alberto Mateyko le contó a Mirtha Legrand por qué es el mejor momento de su vida

Para Mateyko, el amanecer marca el inicio de una rutina que prioriza el movimiento. “Un día mío es levantarme temprano, me encanta el mundo de la cultura del deporte”, compartió con entusiasmo durante la charla. Este vínculo con la actividad física no es una moda reciente, sino una herencia de su niñez y un tributo al esfuerzo de su familia. El conductor recordó con emoción cómo sus padres, aun frente a carencias financieras, priorizaron su formación social y deportiva en el club Ferrocarril Oeste. “Ellos se abstenían de comer para anotarme en el club, y ahí abracé la carrera del deporte”, relató sobre aquel sacrificio fundacional.

La rigurosidad de Mateyko quedó en evidencia al describir la preparación específica que realizó para su aparición televisiva. Lejos de la improvisación, el conductor se sometió a dos días y medio de entrenamiento intensivo que incluyó disciplinas tan diversas como yoga, pesas, gimnasio, trote, caminatas y aguayín, todo ello complementado con un esquema de alimentación sumamente controlado.

A pesar del paso del tiempo, el comunicador asegura que su espíritu no coincide con lo que dicta el calendario. “La edad cronológica no es la que siento. Estoy viviendo uno de los mejores momentos de mi vida”, expresó con firmeza. Esta vitalidad actual contrasta con el ritmo vertiginoso que experimentó durante la década del 90; según reflexionó, aquella época estuvo marcada por una intensidad que hoy ha dado paso a una sabiduría capaz de valorar el presente de otra manera.