Esclarecen hurto y amenazas en zona industrial: secuestran objetos robados y detienen al sospechoso

En un rápido accionar, personal de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV logró esclarecer un hecho de hurto y amenazas que ocurrió recientemente en la zona industrial, con el secuestro de los elementos sustraídos y la detención del presunto autor.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por una vecina de la zona, tras lo cual efectivos de la División Brigada de Investigaciones procedieron a la demora del sospechoso y llevaron a cabo tareas investigativas en varios barrios de la ciudad.

Durante las pesquisas, se logró establecer que uno de los teléfonos celulares robados había sido vendido a un vecino del barrio San Francisco, quien entregó voluntariamente el dispositivo, el cual fue reconocido por la víctima. Además, se secuestró otro teléfono celular denunciado como hurtado.

El detenido y los elementos recuperados fueron puestos a disposición del Juzgado interviniente, y continúan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento total del caso.