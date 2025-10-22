Escándalo en Salta: un policía sacó su arma y se enfrentó a los jugadores al final de un partido de fútbol

Un policía fue suspendido en Salta después de que se viralizaran unas imágenes donde se lo ve apuntando con su arma reglamentaria en medio de una pelea entre jugadores durante un partido del torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo.

El episodio ocurrió el domingo en Colonia Santa Rosa, en el norte provincial, tras la victoria por 2 a 1 de Atlético Ferro sobre Deportivo Roby Manero, resultado que le permitió al local avanzar a las semifinales luego del empate 2 a 2 en la ida.

El policía enfrentó a los jugadores de Roby Manero, el equipo visitante.

Cuando terminó el encuentro, varios jugadores de Roby Manero se acercaron al árbitro para reclamar por su actuación. En medio del tumulto, un efectivo policial ingresó al campo de juego con el arma en la mano, apuntando hacia el suelo y hacia los costados, mientras intentaba dispersar a los futbolistas.

Según informó El Tribuno, otros agentes intervinieron rápidamente para calmar la situación y retirar al policía, que fue apartado preventivamente de la fuerza. También se le quitó el arma reglamentaria y se inició una causa administrativa para establecer la secuencia de los hechos y las responsabilidades.

La tensión aumentó cuando parte de la hinchada bajó de las tribunas y comenzó a arrojar objetos hacia el campo de juego, lo que generó momentos de confusión y temor.

Tras el partido, desde Deportivo Roby Manero publicaron un comunicado en sus redes sociales, sin referirse directamente al incidente, pero destacando el desempeño del equipo: «Hoy se terminó una temporada muy positiva (…) Vamos a defender los colores, claro que sí; vamos a pelear hasta que suene el silbato final, por supuesto que sí. Porque estamos hechos así, con orgullo aurirrojo».