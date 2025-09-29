Escándalo en Mendoza: los jugadores de Deportivo Maipú se agarraron a piñas con sus hinchas

Este domingo en Mendoza se vivió un verdadero escándalo tras la derrota de Deportivo Maipú frente a Colegiales por 2 a 1, en un partido correspondiente a la fecha 33 de la Primera Nacional. Apenas el árbitro Fabricio Llobet marcó el final del encuentro, un grupo de hinchas locales derribó parte del alambrado, invadió el campo de juego y se enfrentó con los propios jugadores del “Cruzado”.

La tensión comenzó cuando algunos simpatizantes exigieron camisetas a los futbolistas y, ante la negativa, se desató la violencia. El arquero Ignacio Pietrobono fue uno de los primeros en ser abordado y tuvo que ser resguardado por la seguridad privada. Hubo empujones, insultos y hasta golpes de puño, mientras el resto del plantel intentaba refugiarse en el centro del campo.

El escándalo se vio agravado por operativo de seguridad ya que fueron apenas dos efectivos policiales los que ingresaron al terreno de juego, lo que dejó en evidencia la escasa presencia de fuerzas de seguridad. El propio presidente de Maipú, Hernán Sperdutti, bajó al césped para intentar calmar a los hinchas y colaborar en la contención de los disturbios. Tras varios minutos de tensión, los simpatizantes regresaron a la tribuna y el plantel pudo abandonar la cancha.

En lo deportivo, la derrota significó un golpe duro para el equipo mendocino, que comprometió sus chances de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División. Colegiales, en cambio, logró un triunfo clave como visitante y complicó el panorama de su rival directo en la lucha por ingresar al octogonal.

Más allá de lo futbolístico, lo sucedido volvió a exponer la fragilidad de los operativos de seguridad en el ascenso argentino y el riesgo latente de que la pasión desborde en violencia.