Escándalo en la previa del Mundial: Irak denunció que su delantero estrella fue interrogado durante siete horas «como un terrorista» al llegar a los Estados Unidos

La selección de Irak vivió un momento de gran tensión durante su llegada a Estados Unidos, a pocos días del inicio del Mundial 2026. Su máxima figura y héroe de la clasificación fue retenido durante siete horas al arribar a Chicago. Según denunciaron medios iraquíes, fue interrogado “como un terrorista”.

Se trata de Aymen Hussein, delantero que juega en Al-Karma de su país. A pesar de ser un jugador reconocido y fácilmente verificable —fue quien anotó el gol clave contra Bolivia para asegurar la clasificación— estuvo demorado siete horas, “como si fuera un terrorista”, alertaron varios portales iraquíes.

Según detallaron, se produjo un error administrativo: el atacante fue confundido con otra persona que tiene el mismo nombre, razón por la cual fue sometido a un interrogatorio. Aunque las autoridades de la delegación iraquí intentaron agilizar su liberación, no lo lograron. Finalmente, Hussein fue liberado tras una larga espera.

En cuanto al desempeño deportivo, Irak llega al Mundial con ilusiones renovadas. En la previa, el partido amistoso ante España parecía tener como favorito al campeón de la Eurocopa 2024, pero el conjunto de Medio Oriente sorprendió al empatar 1-1. Ahora, el equipo enfrentará a Venezuela el próximo martes, rival que no clasificó al Mundial, en busca de mayor rodaje.

El fixture de Irak en el Mundial 2026 será el siguiente: debutarán el 16 de junio contra Noruega, luego enfrentarán a Francia el 22 de junio y cerrarán la fase de grupos el 26 de junio frente a Senegal. Este torneo marcará el regreso de Irak a una Copa del Mundo después de cuatro décadas.