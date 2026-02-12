Escándalo en la Liga Nacional de Básquet: un jugador de Independiente de Oliva le tiró una botella al público de Ferro

Ferrocarril Oeste se impuso en el Héctor Etchart ante Independiente de Oliva por 88-82, en la fecha 23 de la Liga Nacional de Básquet. Este triunfo ubica al Verdolaga nuevamente como líder del campeonato y lo impulsa a acomodarse cada vez más entre los cuatro primeros de la tabla, que clasificarán directamente a los cuartos de final. Sin embargo, los flashes se quedaron con el escándalo que se desató en el final.

Fue un partido de alta tensión, donde se jugaba la punta de la Liga Nacional. Después de un arranque con muchas imprecisiones, Ferro corrigió y, tras un fuerte envión, llegó a tener una ventaja de 10 puntos. No obstante, los cordobeses reaccionaron y el margen se achicó para irse al vestuario con un parcial de 44-39.

Un verdadero partidazo en el que el conjunto de Federico Fernández se quedó con la victoria 88 a 82: gracias a esto, los de Caballito se convirtieron en punteros por sus 37 unidades y su registro de 15-7; mientras que los de Córdoba cayeron a la cuarta plaza con 15 triunfos y 8 derrotas.

Tras el final del encuentro y con el Verde ya celebrando la victoria, los jugadores de Independiente de Oliva recibiendo insultos, lo que terminó de encender el enojo del equipo cordobés. Es así que cuando se dirigían al vestuario, Patricio Tabarez, alero del conjunto visitante, miró a la tribuna de Ferro y lanzó una botella en respuesta a las agresiones verbales.

Luego de que los hinchas de Ferro vieran la acción del jugador albirrojo, intentaron increpar a los basquetbolistas de Independiente antes de que se retiraran a los vestuarios y los de Córdoba respondieron. En medio del tumulto, al jugador Francisco Conrradi, base de Independiente de Oliva, le arrojaron una botella mientras se dirigía a la salida.

Tras varios idas y vueltas, el elenco de Caballito intervino para separar a ambos bandos y cada equipo se fue a su vestuario sin más situaciones de peligro, pero quedó una imagen bochornosa que tapó lo ocurrido durante el partido.

Leonel Bettiga fue la figura del local con 19 puntos y Francisco Conrradi, quién recibió el botellazo al final del partido, fue el jugador con más puntos del encuentro, y de la visita, con 22 unidades.

Video: el botellazo de Patricio Tabarez hacia los hinchas de Ferro

¿Cómo sigue la Liga Nacional de Básquet?

Este miércoles solo juegan Oberá vs. Gimnasia, a las 21 por Básquet Pass. En tanto, el partido de este jueves, Obras vs. San Lorenzo, fue postergado por la muerte de Fabián Borro, lo cual generó el duelo del Tachero, club del que el dirigente era presidente. Sí jugarán Racing vs. Boca, a las 21.30.