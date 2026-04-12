Escándalo en Estudiantes de Río Cuarto, el peor equipo de la Liga Profesional: la dirigencia apartó a un grupo de jugadores por «falta de compromiso»

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa una situación crítica en la Liga Profesional. Actualmente, es el último ubicado en la zona B del Torneo Apertura, y además encabeza esa misma posición en la tabla anual y en la tabla de promedios. Esta realidad lo coloca como uno de los principales candidatos al descenso a la Primera Nacional, apenas un año después de haber regresado a la máxima categoría tras más de cuatro décadas.

A la delicada situación deportiva se sumó este domingo un nuevo episodio conflictivo. La dirigencia del club decidió apartar a un grupo de jugadores por “falta de compromiso”, menos de 24 horas después de la derrota 2-1 sufrida como local frente a Barracas Central.

El club emitió un comunicado oficial a través de su cuenta de Twitter, en el que anunció la medida adoptada y advirtió que se tomaron estas acciones para intentar revertir el mal momento institucional y deportivo.

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