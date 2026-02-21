Escándalo cripto: la justicia le bajó el pulgar a dos bielorrusos que denuncian haber perdido 2 millones de dólares por $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa por el criptoescándalo $LIBRA, rechazó aceptar como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que habían denunciado pérdidas por más de 2 millones de dólares tras invertir en la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Se trata de Lapchenko Vladislav Andreevich (20) y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna (52), quienes residen en la ciudad de Minsk pero no tienen vinculación entre ellos. Ambos habían llegado a invertir en el token a partir del tuit de Milei, en el que invitaba a comprar la criptomoneda para fondear PyMEs argentinas.

La presentación había sido llevada adelante a finales de 2025 por el abogado Nicolás Oszust, quien representa al querellante argentino Martín Romeo, uno de los damnificados que efectivamente se presentó a reclamar ante la justicia.

De acuerdo a la denuncia, Andreevich afirmó que perdió un total de 240.048 dólares en 21 operaciones de compra de $LIBRA, ocurridas entre las 19:06 y las 20:11 del 14 de febrero de 2025. El tuit de Milei ocurrió a las 19:01 y causó una disparada del precio, que pasó de 0,30 hasta casi 5 dólares cripto, antes de caer en picada a los 40 minutos.

Según escribió en su presentación, «confió en este proyecto porque fue públicamente respaldado por el Presidente en funciones, lo cual generó una impresión de legitimidad y seriedad respecto a la oportunidad de inversión»

Tres horas más tarde, cuando el valor se fue a pique, Andreevich vendió los 90 mil tokens de $LIBRA que había comprado en distintas operaciones. En promedio compró a 2,29 USD y vendió a 0,46, perdiendo 240.048 dólares cripto.

Vitalievna, por su lado, hizo doce compras desde seis billeteras distintas entre las 19:12 y las 19:42. A las 00:38 del día siguiente Milei borró el tuit y escribió en su cuenta de X que dejaba de apoyar el proyecto ya que «no estaba interiorizado de los pormenores».

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole…

— Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Dos minutos después, a las 00:41, la mujer vendió en dos operaciones todos los tokens de $LIBRA que tenía. Por la maniobra perdió un total de 1.768.079 dólares cripto.

Ante la presentación realizada por los bielorrusos, Martínez de Giorgi había solicitado a ARCA un informe tributario de los dos presuntos damnificados para determinar si los aceptaba o no como querellantes, una maniobra que fue denunciada como «atípica» por los abogados.

Ahora, el juez decidió rechazar el pedido de lleno. Según la presentación, a la que tuvo acceso Clarín, Martínez de Giorgi plantea las dificultades para comprobar la identidad de los bielorrusos y que los fondos perdidos les pertenezcan.

Para ellos se basa en los informes de ARCA, que no registran vinculaciones con el país por parte de los dos damnificados. Y es que ambos nunca viajaron al país. Pero también pone el foco en el uso de billeteras Phantom para la operación, que son del tipo «auto custodiadas» y no tienen un proceso de verificación de identidad (KYC) que permita acreditarle los fondos ni que ambos sean titulares de los mismos.

El juez también señaló la nacionalidad de los dos ciudadanos como un motivo para rechazar la solicitud, al argumentar que pertenecen a un país bajo severos regímenes de sanciones financieras internacionales. Según normativa de la Unión Europea citada en el fallo, está prohibido aceptar depósitos o donaciones de bielorrusos por más de 100 mil euros.

Desde la querella adelantaron que apelarán la medida. «En esta red no existe certificación (KYC). Por ejemplo, que las billeteras de Hayden Davis son de él no lo sabemos por KYC, si no por que lo delató el mensaje de un influencer (Dave Portnoy, en medio de una entrevista )», explicó Oszust.

El abogado dedicado a este tema también sostuvo que están en tratativas para sumar querellantes de varios países más, entre ellos Colombia, Chile, Estados Unidos, el Líbano y Francia, entre otros. Pero estaban a la espera de la resolución de Martínez de Giorgi respecto de Vitalievna y Andreevich para resolver cómo seguir.

De acuerdo a un cálculo estimado, las víctimas internacionales perdieron cerca de 5 millones al invertir en $LIBRA.

La causa local es investigada por el fiscal Eduardo Taiano, quien todavía no tomó indagatorias en más de un año. En Estados Unidos, hay otra causa civil constituida en los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, donde un puñado de víctimas reclama al empresario Hayden Davis por las pérdidas al comprar el token que tuvo el respaldo oficial.