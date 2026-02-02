Escándalo ANDIS: pese a la investigación por sobreprecios y licitaciones amañadas, el Gobierno vuelve a contratar a la Suizo Argentina

La droguería de la familia Kovalivker volvió a participar de dos procesos de compra, uno de los cuales ya fue aprobado. La justicia confirmó un esquema de corrupción con licitaciones direccionadas y desvío de fondos a partir de los audios de Spagnuolo.

Casi tres meses duró el cerrojo del Gobierno sobre el laboratorio Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, luego de que en agosto del año pasado, a partir de los audios adjudicados al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se conociera un presunto sistema de corrupción, licitaciones arregladas y desvío de fondos, entre otros delitos.

Por medio del portal de la administración nacional Comprar, ahora se conocieron dos procesos de compras recientes llevados a cabo por parte del Ministerio de Salud, que incluyen ofertas de Suizo Argentina, entre otros varios laboratorios. Uno de ellos ya fue aprobado, mientras que el restante se encuentra en proceso de adjudicación.

Esto se produce luego de que el fiscal Franco Picardi diera a conocer, en su dictamen, la “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios” que regían el funcionamiento de ANDIS, y que tenían al mencionado laboratorio en el centro de operaciones como, por caso, las compulsas especiales dentro de las licitaciones supuestamente diseñadas a medida.

Caso ANDIS: 89 días después

Después de que se conocieran los audios de Spagnuolo, quien en ese momento no solo era funcionario nacional sino también representante legal del presidente Javier Milei, desde el 22 de agosto debieron pasar 89 días para que el CUIT de Suizo Argentina volviera a aparecer en el sistema Comprar. Algo extraño si se tiene en cuenta que, como reveló Ámbito, en poco más de un año y medio de gobierno libertario, el laboratorio había suscrito contrataciones por más de 100 mil millones de pesos tanto con los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa como con PAMI y IOSFA, la obra social de las fuerzas de seguridad y las FFAA.

Ahora, segúnn pudo confirmar este diario, Suizo Argentina se presentó en la licitación del 15 de noviembre pasado, abierta por el Ministerio de Salud. El laboratorio de la familia Kovalivker fue una de las dos firmas cuya oferta superó el primer filtro para ofrecer “INSUMOS PARA HEMODINAMIA INFANTIL” para el Hospital Posadas, que depende de la cartera de conduce Mario Lugones. La oferta de Suizo Argentina fue de 250 millones de pesos. Según la información oficial, se encuentra “Disponible Para Adjudicar”.

También, aparece su nombre en una licitación del 26 de diciembre para la adquisición de “INSUMOS PARA NEUROCIRUGÍA CON APARATOLOGÍA A PRÉSTAMO”. Esta se encuentra “en evaluación”, y en ella Suizo Argentina ofertó casi 37 millones de pesos. Entre diez, es una de las seis ofertas que pasó el primer filtro.

El sistema de corrupción

En el dictamen que el fiscal Picardi dio a conocer en noviembre del año pasado, paradójicamente en simultáneo a la reincorporación de Suizo Argentina a los procesos de compra llevados a cabo por el Ministerio de Salud, se describe un “sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos”, y la “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios”, en el que habrían participado varios laboratorios, entre los que Picardi señala al de la familia Kovalivker.

Según la página 178 del mencionado dictamen, Suizo Argentina, que aparece en múltiples conversaciones entre los implicados señalando acuerdos con su laboratorio, habría consensuado con otras empresas “sobre las compulsas a las que se presentaban y se comunicaban lo que cotizarían o no”. En esos chats, generalmente se remarcaba la bandera suiza o se aludía a ellos como “helvéticos”.

Picardi pone especial énfasis en el rol de Sebastián Nuner Uner, representante de Suizo Argentina y considerado el número dos en el escalafón jerárquico de la empresa. Un empleado de ANDIS marcó a Nuner Uner como quien “tenía el poder de incluir empresas como proveedoras”. El fiscal también indica que Nuner Uner de Suizo Argentina tenía relación fluida con Pablo Atchabahian, quien, de acuerdo con el dictamen, cumplía un rol clave en las operaciones investigadas de ANDIS con los proveedores. Atchabahian es considerado uno de los principales sospechosos, a causa de que actuaba como presunto jefe en las sombras de Daniel Garbellini, quien cumplía un rol central en las compras de ANDIS.

Finalmente, para sintetizar, Picardi subrayó que Nuner Uner fungía cual engranaje fundamental entre la familia Kovalivker y ANDIS, puntualmente los señalados Garbellini y Atchabahian: “(…) como gerente de asuntos corporativos tiene gran responsabilidad en el manejo de las relaciones externas de Droguería Suizo Argentina, en particular de aquellas con organismos gubernamentales. A la vez, resulta una persona que reporta directamente a los altos mandos de la compañía”.

De manera sigilosa, la droguería apuntada por el escándalo busca retomar la senda de contrataciones con el Estado, mientras la causa judicial sigue su curso luego de la feria judicial de enero. Como se suele decir en la jerga, «business as usual».

FUENTE: Ambito.com