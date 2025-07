Escalofriante lesión en UFC Abu Dhabi: Mohammad Yahya quedó con un ojo a punto de explotar y pararon su pelea con Steven Nguyen

La UFC volvió a dejar una postal extrema. Esta vez fue en el cruce entre el emiratí Mohammad Yahya y el estadounidense Steven Nguyen, un combate preliminar la velada de UFC Abu Dhabi que, pese a no estar entre los más promocionados de la velada, se robó la atención de la jornada por la violencia explícita del desenlace.

Yahya, representante de los Emiratos Árabes Unidos, fue sometido durante varios minutos a un castigo demoledor y terminó con una lesión visible y alarmante: el ojo derecho completamente cerrado por la hinchazón, en una de las imágenes más crudas de los últimos tiempos dentro del octágono.

Nguyen dominó desde el inicio con un plan simple y eficaz: distancia, presión constante y golpes certeros. La superioridad fue notoria, pero lo más inquietante fue la prolongada exposición al daño que sufrió Yahya, sin que el árbitro interviniera a tiempo. Durante el segundo asalto, el ojo derecho del peleador árabe ya mostraba signos de inflamación severa, pero la pelea continuó. En el tercer round, el párpado parecía completamente sellado por la inflamación y aún así el combate se extendió unos segundos más, hasta que finalmente fue detenido por TKO.

Las redes sociales estallaron en críticas hacia el árbitro y también hacia los asistentes de Yahya por no haber arrojado la toalla. «Inaceptable», fue una de las palabras más repetidas entre fanáticos y analistas.

No se trata sólo de una cuestión estética o deportiva: en el MMA de elite, los daños oculares pueden derivar en consecuencias permanentes. Yahya necesitó atención médica inmediata y, si bien no se confirmó el grado de la lesión, la posibilidad de un daño en la retina o el nervio óptico no está descartada.

Uno de los golpes de Steven Nguyen sobre la humanidad de Yahya. Foto: EFE / EPA / ALI HAIDER.

Este episodio reaviva el debate sobre los límites del espectáculo y la seguridad del peleador. En una disciplina que se nutre de la espectacularidad del golpe, la línea entre la competencia y la brutalidad es cada vez más delgada. Casos como este ponen en jaque el criterio de los árbitros y la responsabilidad de los entrenadores, quienes deberían tener como prioridad la salud de sus dirigidos.

Mohammad Yahya había perdido la vista de su ojo izquierdo pero seguía peleando. Foto: EFE / EPA / ALI HAIDER.

Para Yahya, la derrota representa más que un tropiezo deportivo: es una advertencia sobre los riesgos que implica subirse a una jaula sin las garantías mínimas de resguardo físico. Para la UFC, en tanto, es una nueva llamada de atención sobre los criterios de detención y el rol que juega la integridad física de los atletas en medio del negocio. Porque cuando el espectáculo se cobra salud, es momento de preguntarse si se ha ido demasiado lejos.