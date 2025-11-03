«Es una agenda para extraordinarias»: Santilli reveló qué le pidió Milei y volvió a cerrarle la puerta al diálogo con Kicillof

Diego Santilli habló este lunes de los desafíos que enfrentará al asumir como ministro de Interior del Gobierno de Javier Milei en lo que definió como la segunda etapa de gestión libertaria.

El nuevo funcionario contó que habló con el Presidente en la Quinta de Olivos respecto a las tareas que desempeñará en la cartera, tras la salida de Lisandro Catalán.

«Es una agenda para extraordinarias. Voy a hablar con el jefe de Gabinete», expresó en diálogo con A 24. La referencia es a Manuel Adorni, quien asume en la Jefatura de Gabinete de Ministros en reemplazo de Guillermo Francos.

Allí se refirió también a la relación con los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores, Martín Menem y Victoria Villarruel, para aprobar los proyectos del Presupuesto 2026, y las reformas tributaria y laboral, entre otros puntos.

Además, señaló la importancia de mantener el diálogo con los gobernadores y también con los intendentes. Aunque descartó que haya algún tipo de contacto con Axel Kicillof.

«No adhirió al Pacto de Mayo. Terminó la elección, subió impuestos, no los bajó. No adhirió a (las leyes de) reiterancia y antimafia, es la puerta giratoria. ¿Va a votar el Código penal para que haya tolerancia cero con los delincuentes? ¿Va a estar con Argentina o con su micromundo ideológico?», planteó respecto a la relación con el mandatario bonaerense.

Milei designó a Santilli en Interior.

Desde la Provincia, fue el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien salió a hablar sobre la designación del nuevo ministro.

«Contento no estoy. Me parece que tiene una responsabilidad, que es trabajar para solucionar los problemas de las provincias, más allá de su pertenencia a la Provincia, como bonaerense y candidato de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno le robó 12.000 billones de pesos. Así que seguró está en este momento gestionando que se devuelvan, hablando con Toto Caputo de la plata que nos robó Milei», reclamó irónicamente el funcionario bonaerense en Futurock.

Santilli también contó el diálogo que mantuvo con el expresidente Mauricio Macri, quien publicó un duro mensaje cuestionando los cambios en el Gabinete de Milei, particularmente la salida de Francos y el ingreso de Adorni.

«Cuando hablás con un Presidente es más el desafío, que la satisfacción, es un desafío enorme, hay que lograr temas trascendentales para el país. Hay que ir hacia adelante, eso es lo que me planteó», aseguró.

El nuevo ministro fue consultado respecto a si su candidatura a diputado nacional fue en carácter testimonial, respondió que no.

«Yo fui tercer candidato a diputado, eso firmé y me comprometí, me tocó por la renuncia de un candidato asumir la candidatura, nunca estuvo en mis planes cambiar. Te convoca el Presidente, tenés que ir», explicó sobre su banca en la cámara Baja.

Santilli participará este lunes, a las 9.30, de una reunión con todos los ministros, encabezada por el exvocero presidencial Adorni.