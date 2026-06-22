«Es un tema de la Justicia»: habló la mano derecha de Kicillof tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, fue el primer funcionario del equipo de Axel Kicillof en referirse a la difusión de videos que muestran a Jesica Cirio, ex pareja de Martín Insaurralde, revisando cajones con bolsas llenas de dólares en un vestidor.

“Vimos las noticias, los videos. Entiendo que son de hace algunos años. Leímos también que se realizaron allanamientos en el marco de la aparición de estos videos vinculados a causas anteriores”, sostuvo Bianco este lunes durante una conferencia de prensa.

Las imágenes corresponden al período en que Cirio mantenía una relación con Insaurralde, antes de su divorcio en 2023. En ese momento, Martín Insaurralde se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobernador Kicillof, cargo al que renunció ese mismo año tras difundirse fotos en las que aparecía acompañado por Sofía Clerici en un yate en Italia.

Respecto al caso, Bianco afirmó que “es un tema de la Justicia, que determinará el origen de esos fondos y, en caso de que exista algún tipo de delito, será la encargada de sancionarlo”.

Por su parte, desde el PRO apuntaron contra el gobernador bonaerense por su vínculo con Insaurralde. Laura Alonso, legisladora porteña del PRO y exvocera del gobierno de Jorge Macri, manifestó que Kicillof “tiene que hacerse cargo” de las denuncias que pesan sobre su ex jefe de Gabinete y cuestionó “su honestidad”.

“Insaurralde es una figura destacada de la política bonaerense, muy cercana a Kicillof, y está vinculado a manejos de dinero corrupto”, aseguró Alonso en diálogo con Radio del Plata.

Los videos fueron publicados el sábado por La Nación. En las grabaciones, que datan de varios años atrás, se observan fajos de dólares dentro de bolsas de plástico herméticas en distintos cajones y estantes. Se presume que Cirio habría realizado esas filmaciones en el contexto de las negociaciones para el divorcio.

“Esto pone en duda la honestidad de Axel Kicillof, porque Insaurralde fue su jefe de Gabinete. ¿Kicillof realmente desconocía los manejos corruptos de Insaurralde o sigue ignorándolos?”, cuestionó Alonso.

La legisladora agregó que “Kicillof siempre evita responsabilidades y ahora debe explicar políticamente por qué uno de sus funcionarios y uno de los políticos más ensalzados por Cristina Kirchner tenía millones de dólares guardados en un vestidor de una vivienda en un country”.

“Kicillof no puede hacerse el desentendido con Insaurralde. Es responsable y debe hacerse cargo”, insistió.

Este lunes al mediodía, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de medidas para localizar a Jesica Cirio luego de que un allanamiento realizado el domingo en su domicilio de la ciudad de Buenos Aires no lograra ubicarla.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el objetivo es encontrar a Cirio para secuestrar su teléfono celular y otros dispositivos tecnológicos, que serán peritados para determinar si contienen el video en el que muestra los fajos de dólares en el vestidor de la casa en San Vicente que compartió con Martín Insaurralde, su exesposo y exintendente de Lomas de Zamora, actualmente investigado por enriquecimiento ilícito.