Mauri Cardozo (36) partió ayer rumbo a Rumania, donde el lunes participará en el Mundial de Maratón de Canotaje, en la categoría Máster. Allí se medirá ante los mejores del mundo en una prueba de 20 kilómetros que incluye cuatro acarreos. «Vamos a dejar todo», le dijo a EL DEPORTIVO.

Un desafío de esos que erizan la piel y que marcan un antes y un después es el que vivirá el próximo lunes el posadeño Mauricio Cardozo (36). Ese día, el palista del Club Río Paraná participará en el Mundial de Maratón de canotaje, en Rumania, con la celeste y blanca en el pecho, en la categoría Máster.

Tras varios meses de entrenamiento, Cardozo partió ayer hacia Europa. La cita será en Pritesti, unos 120 kilómetros al noroeste de Bucarest, donde confluirán los mejores de la especialidad en todas las categorías: además de Máster, también competirán las divisionales Junior, Sub-23 y Senior, esta última, la elite de la disciplina.

“Es un orgullo ser el único misionero en el Mundial. También es una responsabilidad, así que vamos a dejar todo”, sintetizó Cardozo a antes de subirse al avión que lo llevaba anoche al Viejo Continente.

¿En que consiste la especialidad de Maratón? Pues bien, se trata de palear nada más y nada menos que 20 kilómetros. Eso, de por sí, ya es durísimo. Pero no termina ahí, ya que al desafío se le agrega una dificultad más.

“El circuito incluye cuatro ‘acarreos’, que consisten cada uno en remar hasta la costa, cargar tu embarcación y hacer un pique de 200 metros en tierra firme hasta regresar al agua para seguir”, explicó Mauri, quien reconoció que “esa transición es durísima y hay que entrenarla mucho”.

Claro que Cardozo y su equipo no dejaron aquello librado al azar. Y días atrás, en El Brete posadeño, idearon un circuito parecido para probar los tiempos. “Si bien el registro es apenas una referencia, porque depende de muchos factores, como por ejemplo, el viento, el último martes hicimos una prueba y me tomó 1h38m en completar el recorrido. Estamos contentos con ese tiempo, que incluso se puede bajar. Nos deja con un buen panorama”, sintetizó el mundialista.

En principio, Mauri debía competir tanto el próximo lunes como el martes. Es que junto a Damián Cardozo -son amigos de toda la vida y el apellido es apenas una casualidad- habían clasificado también a la prueba de K2. Sin embargo, los números no cerraron y Damián no pudo viajar. “No salió el presupuesto que estábamos esperando y no se pudo. Yo conté con la ayuda de mi familia y, mediante eso, pude encarar el viaje, si no era realmente muy difícil”, contó Mauricio.

A los Cardozo, Mauricio y Damián, los une una amistad de años ligada también al canotaje. Es que ambos participaron en representación de Paraguay del Mundial Senior de Velocidad, en Alemania 2007. “Competimos en K2 200 metros y quedamos 18º del mundo. Fue una experiencia espectacular”, recordó Mauri sobre aquella proeza, histórica también para el deporte misionero.

Pues bien, ya sin su inseparable compañero de bote, Cardozo afrontará su primera experiencia mundialista en Maratón. “Va a ser mi debut en la modalidad, así que veremos con qué nos encontramos. Sin dudas, la clave está en la primera media hora de competencia, que es la más dura, donde te vas acostumbrando al ritmo y es necesario cambiar de aire porque, si no, te quedás atrás. La idea es analizar la estrategia de entrada”, aclaró.

En el cierre, antes de abordar, Mauri no se olvidó de todos los que hicieron posible el viaje. “Es una larga lista, que empieza con Claudio Colombo, mi profe desde que tengo 8 años, que es como un segundo padre. Y agradecer a todos, a la familia, a los amigos y al equipo del club Río Paraná. Vamos a dejar todo en Rumania”, cerró Cardozo, a pura ilusión.

