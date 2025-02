Es oficial: Viviana Canosa ya tiene fecha de estreno en El Trece

Después de haber sido aplazada por El Trece dos veces, la conductora ya tiene fecha de estreno para su programa «Viviana en Vivo». Conocé cuándo y a qué hora saldrá al aire.

Después de varias postergaciones, El Trece finalmente confirmó la fecha y el horario para el regreso de Viviana Canosa a la pantalla chica. Su nuevo programa, Viviana en Vivo, se estrenará el lunes 10 de marzo a las 14:45, aunque por ahora esa franja horaria podría estar sujeta a modificaciones.

El debut de Canosa estaba previsto originalmente para el 24 de febrero, pero la señal decidió retrasarlo con el objetivo de ubicarlo en un momento más propicio dentro de la grilla del canal. Con este regreso, la periodista intentará recuperar su lugar en la televisión abierta, luego de su paso por LN+, donde no logró los resultados esperados en la pantalla de cable.

El anuncio de su vuelta generó gran expectativa, pero también muchas incógnitas sobre cómo será su nueva propuesta. Una de las dudas que surgen es qué enfoque tendrá el programa: si se inclinará hacia un contenido más político y de actualidad o si con el tiempo derivará en un ciclo más orientado al espectáculo y los chimentos.

Otro interrogante es qué versión de Canosa se verá al aire. Su carrera televisiva ha transitado diferentes etapas, desde su faceta en programas de espectáculos en Canal 9 hasta su perfil más combativo en A24, donde se destacó por su fuerte discurso político.

Con un horario de la tarde y la competencia en su franja horaria, Viviana en Vivo tendrá el desafío de captar la atención de la audiencia en un segmento donde el público suele inclinarse por programas de entretenimiento e información ligera. Habrá que esperar a su estreno para ver qué camino tomará en esta nueva etapa.

En lo que respecta a las diferentes cancelaciones de su estreno, la conductora todavía no reveló por qué se dio, pero varios aseguran que tiene que ver con la última entrevista al Presidente. Al parecer, Javier Milei no se lleva bien con Canosa y, por eso, no quería que su estreno se asocie con el lanzamiento de la polémica nota entre Milei y Viale.