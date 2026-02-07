Es oficial: Gavin Newsom confirmó la entrada en vigor de un proyecto estatal para la prevención del suicidio en California

El gobernador de California Gavin Newsom anunció una iniciativa estatal para mejorar la atención de salud mental entre los habitantes. Una investigación realizada por The Trevor Project, (organización que trabaja en la prevención del suidicio) reveló que el 35% de los jóvenes LGBTQ que viven en el estado consideró seriamente el suicidio durante 2024. Una cifra inquietante que necesita de una acción concreta de entidades públicas y privadas.

En el comunicado de la oficina del gobernador que confirmó el acuerdo, el demócrata acusó a la administración de Donald Trump de “descuidar el bienestar de los jóvenes LGBTQ”.

La primera dama del estado Jennifer Siebel Newsom agregó: “Debemos apoyar a la juventud LGBTQ en momentos de profundo dolor e incertidumbre. El estado seguirá respondiendo a la crueldad con amabilidad, porque nadie debería sufrir por los drásticos y sin precedentes esfuerzos de la administración Trump para privar del acceso a recursos esenciales que salvan vidas”.

Cómo será el acuerdo de California con The Trevor Project

El proyecto que puso en marcha Newsom facilitará la capacitación de más de un millar de consejeros de la California’s 988 Suicide & Crisis Lifeline con formación especializada en atención a jóvenes LGBTQ. La medida se basa en una alianza estratégica con The Trevor Project, una organización líder en prevención del suicidio.

A diferencia de Washington, que decidió dar por finalizado el programa de apoyo a jóvenes LGBTQ dentro de la Línea 988, en julio de 2025, California no solo ha denunciado estas políticas sino que ha invertido recursos en ofrecer una alternativa robusta para jóvenes que enfrentan crisis emocionales, ideación suicida o angustia vinculada a su identidad de género u orientación sexual.

Los principales objetivos de la capacitación son los siguientes:

Mejorar la comprensión de identidades LGBTQ entre los consejeros de la línea 988.

Profundizar en los factores de riesgo específicos que enfrentan jóvenes LGBTQ.

Promover prácticas de intervención en crisis compasivas, eficaces y culturalmente afirmativas.

El programa comenzó a implementarse en diciembre de 2025 y se llevará a cabo hasta marzo de 2026. Tiene sus fundamentos en encuestas realizadas por The Trevor Project a personal de los once centros de la Línea 988 en el estado. Esto permitió diseñar un plan de formación alineado con necesidades reales de la atención.

La Línea 988, disponible las 24 horas, todos los días, para llamadas, textos o chats de personas en crisis, ha sido un recurso esencial en todo el país para atender a quienes enfrentan situaciones de emergencia emocional. En California, la red estatal sigue operando y ahora eleva el estándar de atención mediante el entrenamiento especializado.

Expertos coinciden en que la atención en crisis para jóvenes LGBTQ debe incorporar comprensión de las experiencias y riesgos únicos de este grupo, incluyendo aspectos como discriminación, rechazo social, estigma y altos índices de suicidio e intentos de suicidio en comparación con sus pares heterosexuales.

Las personas que necesiten apoyo en momentos de crisis pueden contactar la Línea 988 de forma gratuita y confidencial. Además, The Trevor Project ofrece recursos especializados al teléfono 1-866-488-7386, por chat en línea o mediante texto START al 678678.