Es maestra jardinera y la despidieron tras descubrir su cuenta en OnlyFans: «Los padres me defendieron, pero hoy vivo de mi sensualidad»

Elena Maraga, una joven italiana de 29 años, siempre tuvo en claro su vocación. Desde chica amaba cuidar niños y estudió para ser maestra jardinera. Enseñaba en una guardería de Treviso en la región del Véneto, hasta que en septiembre de 2024 fue despedida en medio de un escándalo por su otra faceta como modelo erótica en OnlyFans.

Su caso fue titular en todos los medios italianos y despertó un fuerte debate sobre la presunta «incompatibilidad ética» de sus dos trabajos. Fue después de que las autoridades educativas recibieran el aviso de una madre del jardín que la dirección la suspendió por tiempo indeterminado y luego le envió un telegrama de despido «por causa justa».

Así empezó una batalla legal que duró seis meses y desembocó en un acuerdo entre el colegio y la maestra de preescolar. En diálogo con el Corriere della Sera, Maraga rompió el silencio y habló de cómo capitalizó aquella experiencia donde su futuro laboral era más incierto que nunca.

Elena Maraga ya no se dedica a la enseñanza. (Foto: Instagram @elenamaraga_)

«Enseñar es un trabajo que siempre me encantó pero al mismo tiempo también soy una mujer que ama cuidar su cuerpo y su libertad», expresó.

Y agregó: «Soy una persona adulta y consciente de lo que hago con mi cuerpo, pero en Italia todavía hay muchos tabúes; yo llegué a la conclusión de que mi cuerpo es un espectáculo hermoso gracias a los grandes esfuerzos que hago cada día desde el punto de vista atlético, y por eso abrí OnlyFans, para mostrar mis progresos».

Elena Maraga obtuvo el título de campeona en la categoría Bikini Open Short. (Foto: Instagram @elenamaraga_)

Desde hace varios años Elena participa en competiciones de culturismo, e incluso obtuvo títulos regionales, y lleva una exigente rutina fitness. «El culturismo es una pasión que me enseñó a respetar mi cuerpo y valorarlo. No veo nada malo en potenciar la feminidad, la sensualidad, y que aquel quiera verlo pague una suscripción», aseguró.

«¿Quién es el inmoral?»: un padre descubrió la cuenta de OnlyFans de Elena Maraga y la compartió con otros papás

«Mi perfil principal de Instagram estaba vinculado a mi perfil de Instagram privado, y solamente ahí, en el privado, donde elegí siempre cuidadosamente a quién aceptar, es donde publiqué los enlaces para acceder al contenido de OnlyFans, que en mi caso es erótico y no pornográfico», comentó.

Abrió una cuenta en OnlyFans luego de ser campeona de culturismo. (Foto: Instagram @elenamaraga_)

La exmaestra asegura que jamás aceptó como seguidores a mujeres ni a familiares de los alumnos. «Un padre me encontró en OnlyFans y difundió mis fotos con su grupo de fútbol de WhatsApp; su esposa lo descubrió y ella le contó todo al colegio», relató.

«Ese padre está registrado en la plataforma, pagó para verme, y después lo difundió y publicitó entre sus amigos, entonces me pregunto quién es la inmoral», cuestionó.

Luego del telegrama de despido Maraga respondió con una presentación legal para defender sus derechos. Sus abogados argumentaron que el perfil erótico era de carácter personal y que lo que realizara en su vida privada solo le concierne a ella.

«La actividad desarrollada no se refleja de ninguna manera en el rendimiento laboral y, en consecuencia, no puede haber ningún poder sancionador moral», detallaron los abogados Maurizio Curini y Carlo Salvini en un comunicado en nombre de su representada.

Además sostuvieron que en el contrato laboral que firmó no había ninguna mención a la prohibición de publicar contenido social o valores morales que no fuesen compatibles con la enseñanza.

En paralelo recibió el apoyo de varias mamás y papás que la definieron como una «maestra maravillosa». «Incluso juntaron firmas para que me quedara y no perdiera mi trabajo», reveló.

«Me juzgó todo un país y me despidieron, pero no me detuve. Amo mi cuerpo porque expresa quién soy: cada músculo es un logro, cada curva habla de fuerza y ​​libertad», recalcó la joven, que finalmente llegó a un acuerdo con sus exjefes y decidió dejar la docencia.

Sus ganancias en OnlyFans y la reacción de su familia

«Mi trabajo como maestra era económicamente insostenible: una joven que vive sola no puede vivir con 1.200 euros al mes», manifestó, y reconoció que la motivación económica jugó un papel determinante en su decisión de seguir publicando contenido en la plataforma.

«Obtuve en un día el sueldo mensual, y ese diferencial económico me ayudó a financiar mi carrera como culturista», aseguró. Las ganancias provienen también del calendario hot autografiado que ella misma confeccionó para sus suscriptores.

Elena Maraga es modelo erótica en OnlyFans. (Foto: Instagram @elenamaraga_)

«Cada foto fue cuidadosamente elaborada hasta el más mínimo detalle, y cada mes cuenta un poco sobre mí, mi sensualidad y el mundo que me rodea», detalló.

Su caso aceleró los trabajos del Ministerio de Educación italiano, que junto a un equipo de juristas busca desarrollar una normativa ética específica para el personal escolar, centrada en el «uso adecuado de las redes sociales», incluyendo regulaciones sobre contenidos de carácter sexual.

La última actualización del código de conducta para empleados públicos, realizada en julio de 2023, que ya establecía que «al utilizar sus cuentas en redes sociales, el empleado deberá tomar todas las precauciones para garantizar que sus opiniones o juicios sobre acontecimientos, cosas o personas no sean en modo alguno directamente atribuibles a la administración pública a la que pertenece».

Elena Maraga en una producción fotográfica en Verona, Italia. (Foto: Instagram @elenamaraga_)

La normativa indica que «el empleado está obligado a abstenerse de cualquier intervención o comentario que pueda perjudicar el prestigio, el decoro o la imagen de la administración a la que pertenece o de la administración pública en general», directrices que ahora podrían extenderse específicamente al personal educativo.

Por su parte, la Federación Italiana de Escuelas Infantiles, que reúne a escuelas infantiles privadas, católicas o de inspiración cristiana, incluida la que trabajaba Maraga, también anunció la aprobación de un código ético para regular el comportamiento de los docentes en las redes.

Las repercusiones también afectaron la relación de Maraga con su familia. «Mis padres conocen mi vida extralaboral y no están de acuerdo, pero saben que con casi 30 años puedo tomar las decisiones que quiera», confesó.

«Para muchos fue un escándalo, pero para mí fue una elección consciente. Soy increíblemente emocional y adoro vivir de mi sensualidad», concluyó la modelo y atleta.