Errar un gol y vivir con miedo: Jáminton Campaz reveló que recibe amenazas por la eliminación de Colombia del Mundial

Tras la eliminación de Colombia en los octavos de final del Mundial 2026, Jáminton Campaz se convirtió en el foco de atención por motivos que van más allá de lo deportivo. El extremo de Rosario Central publicó un extenso mensaje en sus redes sociales después de ser objeto de amenazas y mensajes intimidatorios tras la derrota ante Suiza. Esta situación, incluso, habría dificultado su regreso al país junto al resto de la delegación colombiana.

Campaz fue señalado por una jugada ocurrida a los 115 minutos, en los momentos finales del tiempo suplementario. Tras un rebote fortuito dentro del área, quedó mano a mano con el arquero suizo, pero su disparo se fue por encima del travesaño, desperdiciando una oportunidad clave para definir el partido. Aunque luego convirtió su penal en la tanda decisiva, las críticas y ataques en redes sociales se multiplicaron rápidamente.

En medio de este clima, el propio jugador decidió expresarse públicamente. Acompañando una imagen en la que se lo ve llorando sobre el césped, escribió: “A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos”.

Agregó además: “Quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces”.

El mensaje también tuvo un tono más personal y emotivo. “Desde niño soñé con defender estos colores, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre”, expresó el delantero de 26 años.

Sin embargo, el punto más contundente de su publicación llegó con la referencia al clima generado tras la derrota. “Nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, escribió el jugador colombiano, palabras que despertaron preocupación ante las posibles amenazas que habría recibido.

### El miedo de Campaz y el recuerdo de Andrés Escobar

En las últimas horas crecieron las versiones sobre la gravedad de los mensajes que recibió Campaz, especialmente luego de que el jugador limitara los comentarios en sus publicaciones de Instagram debido a la cantidad de mensajes ofensivos.

Las alarmas aumentaron aún más cuando el periodista colombiano Camilo Pinto afirmó que el futbolista no habría regresado a Colombia junto al resto del plantel este jueves. La razón estaría vinculada exclusivamente a las amenazas intimidatorias dirigidas a él y a su familia por el gol fallado durante el alargue.

“Entonces Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador?”, escribió Pinto en sus redes sociales, en referencia al club Deportes Tolima, donde debutó Campaz.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero el contexto llevó al periodista a evocar un antecedente doloroso para el fútbol colombiano: Andrés Escobar, asesinado en Medellín como represalia tras anotar accidentalmente un gol en contra frente a Estados Unidos que causó la eliminación colombiana en el Mundial de 1994. Esta comparación subraya los límites que nunca debe cruzar la pasión por el fútbol.