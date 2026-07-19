Erling Haaland cuestionó a los hombres por las tareas del hogar: “Tenemos la obligación de contribuir a ese trabajo»

Aunque Erling Haaland es principalmente reconocido por su desempeño en el fútbol, el delantero noruego ha adquirido notoriedad también por sus declaraciones fuera del ámbito deportivo.

Recientemente, Haaland se refirió al reparto de las tareas domésticas y enfatizó la necesidad de que los hombres asuman un papel más activo en el cuidado del hogar y la familia. En su vida personal, a pesar de convivir con su novia, cumple con esta responsabilidad.

En una entrevista concedida a Sky Sports, ante la pregunta de por qué los hombres deberían colaborar en las tareas del hogar, Haaland fue contundente. Criticó la idea de que realizar estas labores sea simplemente «ayudar» a las mujeres. «Me parece ridículo que en 2026 los hombres sigan creyendo que esto es ‘ayuda’ y no una parte del trabajo que tenemos que hacer como miembros corresponsables de nuestros hogares, comunidades y familias», afirmó. También sentenció: «Todos los hombres tenemos la obligación de contribuir a ese trabajo que históricamente ha recaído sobre las mujeres».

Sus palabras están respaldadas por su conducta. A los 16 años, cuando fichó por el Red Bull Salzburg, dejó Noruega para vivir solo en Austria, lo que lo llevó a encargarse por sí mismo de las tareas domésticas. Desde entonces, no ha regresado a su país natal y ha continuado su carrera en Alemania, con el Borussia Dortmund, y actualmente en el Manchester City, en Inglaterra.

En Mánchester, Haaland vive con su pareja, Isabel Haugseng Johansen, con quien tuvo un hijo a finales de 2024. A pesar de sus compromisos deportivos y familiares, el futbolista asume buena parte de las labores del hogar y participa activamente en la crianza de su hijo.

En un video publicado en su canal de YouTube, Haaland mostró cómo es un día típico en su vida. Por la mañana, él mismo se prepara el desayuno —en esta ocasión, huevos con pan— y luego se dirige al entrenamiento. Al regresar, continúa con las actividades domésticas: en el video se le observa cocinando la cena, cortando papas, condimentando trozos de carne que posteriormente cocina en la parrilla para servirlas en la mesa.