Entró en vigencia la ventanilla única online para el pago de trámites del automotor: cómo funciona

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA) que centralizará pagos y gestiones de radicación, transferencia y registro de vehículos.

Un mes después de la prórroga anunciada para implementar la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), el Gobierno oficializó finalmente su puesta en marcha mediante la Disposición 832/2025. Con esta medida, todos los pagos y gestiones relacionadas con la radicación, transferencia y registro de vehículos quedarán concentrados en una única plataforma digital operativa desde diciembre.

La resolución avanzó luego de completar los requisitos técnicos y los procedimientos necesarios para que provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires integren plenamente sus sistemas con el VUPRA. La iniciativa forma parte del proceso de modernización que busca trámites más simples y ágiles para los usuarios, concentrando en un mismo entorno el pago de aranceles registrales, impuestos de radicación o transferencia, sellos y multas por infracciones.

El sistema fue creado por la Resolución 572/2025 del Ministerio de Justicia, con la finalidad de evitar que ciudadanos y empresas deban pasar por plataformas distintas para abonar conceptos diversos, impulsando la lógica de la “ventanilla única” como mecanismo centralizado.

Plataforma digital: qué dispone la nueva normativa

La normativa dispone “la utilización obligatoria del sistema” para los trámites mencionados y detalla, en sus anexos, los requisitos y obligaciones que deberán cumplir las jurisdicciones y los usuarios. En el Anexo II, la cartera de Justicia aprobó el cuadro tarifario para la operación del sistema, cuyos valores varían según la modalidad de pago, los tiempos de acreditación y los porcentajes de comisión.

En el Anexo III se especifica el modo de confeccionar el Formulario de Solicitud de Adhesión, que deberá enviarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), mientras que el primer anexo establece los requerimientos técnicos para la interoperabilidad del sistema.

En paralelo, mediante la Disposición 831/2025, el Ejecutivo introdujo una modificación clave en los criterios del Registro Único Virtual (RUV) para la inscripción digital de vehículos 0km. El cambio habilita la operatoria cuando el modelo-año consignado en los certificados de fabricación o importación coincida con el año de inscripción o con el siguiente, con el objetivo de acelerar el registro electrónico de unidades nacionales e importadas y adaptarlo a los ciclos productivos y comerciales del sector.

La actualización también profundiza el uso del Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), que permite validar controles registrales mediante su interconexión con bases de datos oficiales. “El uso de estas herramientas digitales amplía el universo de trámites alcanzados por esta modalidad”, señalaron fuentes oficiales.

Por su parte, la Disposición 829/2025 aprobó los Términos y Condiciones de Uso del RUNA para ciudadanos y comerciantes habitualistas dedicados a la compra y venta de vehículos. La aceptación digital de estas condiciones será obligatoria para operar en el sistema y acceder a los servicios en línea, en línea con la estrategia de administración digital del Ministerio de Justicia.

Con estas medidas, que se suman al legajo digital único y al certificado automotor digital, el Gobierno busca avanzar hacia un esquema sin trámites presenciales, eliminando duplicidades y reduciendo costos administrativos.