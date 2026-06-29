Entrenadores de IA: los videos con los se prepara a robots para que imiten a los humanos

Que te paguen por realizar actividades rutinarias, como servir un vaso de agua, puede resultar sorprendente. Sin embargo, para algunas personas en India —aunque no todas, como se aclarará— esta realidad es posible gracias a los avances tecnológicos.

Varias empresas tecnológicas anticipan que, en el futuro, robots podrán encargarse de las tareas del hogar. Para lograrlo, necesitan contar con entrenadores de Inteligencia Artificial (IA).

En India, el país más poblado del mundo desde 2023 tras superar a China, miles de trabajadores enseñan a los sistemas de IA a moverse y actuar como seres humanos. La experiencia en el mundo real sigue siendo fundamental, más allá de lo que ocurre en una pantalla.

### Se buscan experiencias en primera persona

Las personas pueden ganar hasta dos dólares por hora sin salir de sus casas, simplemente grabándose mientras realizan tareas cotidianas, como cortar una fruta, usando un celular colocado en la cabeza. Este material se envía a empresas tecnológicas globales especializadas en datos en primera persona, también conocidos como datos “egocéntricos”.

Este ingreso, aunque modesto, forma parte de pruebas con trabajo humano que han colocado a India en una posición central en este campo. “Cada día, millones de trabajadores cosen prendas, ensamblan productos, clasifican mercancías y realizan tareas que las empresas de robótica quieren que las máquinas aprendan”, señaló Puneet Jindal, fundador de Labellerr AI, en diálogo con The Guardian.

No obstante, llevar esta innovación al entorno laboral genera controversias. En fábricas, algunos empleados deben usar estos dispositivos sin recibir un pago adicional, según reveló el medio británico, que destacó la persistente preocupación por el consentimiento de los trabajadores.

“Parece que un trabajador acepta llevar una cámara, pero ¿puede negarse realmente sin temer consecuencias para su empleo?”, cuestionó Geeta Thatra, miembro de la fundación Work Fair and Free.

### Sensores de movimiento, anteojos inteligentes y cámaras en la cabeza

Con el material recopilado —obtenido en habitaciones y estudios especialmente ambientados— se busca que, en el futuro, los robots humanoides imiten con mayor precisión movimientos humanos, incluso en sectores como la construcción.

Los trabajadores indios utilizan anteojos inteligentes, cámaras fijadas en la cabeza y sensores de movimiento en manos y piernas, lo que impulsa el crecimiento de este sector en el mercado tecnológico.

Según el banco Morgan Stanley, para 2050 habrá más de mil millones de robots humanoides en uso. Mientras tanto, ya se pueden observar máquinas ejecutando movimientos asombrosos, como practicando kung fu o corriendo maratones, con caídas incluidas.

### «Anotación de datos» y bajos costos

Una vez capturadas, las grabaciones se procesan para separar las acciones del fondo, en un proceso llamado “anotación de datos”. Este trabajo puede llegar a pagarse hasta 30 dólares por hora en Estados Unidos, según explicó Jindal.

Sin embargo, los costos varían considerablemente según el país donde se realice el trabajo de entrenamiento. Por ejemplo, en Madagascar más de 100.000 personas contornean imágenes y clasifican objetos para mejorar las sugerencias que la IA ofrece a los usuarios.

Allí, el trabajador David gana apenas un euro por cada tres horas frente a su computadora, relató en una entrevista con Arte.tv. Además del bajo salario, la precariedad laboral se acentúa. “Llevo cinco años con contratos precarios… y es muy aburrido porque solo hacemos clic, clic, clic”, afirmó con desgano.

Una experiencia similar tuvo Rani N., una joven india que no trabaja frente a una pantalla, sino que realiza 90 grabaciones diarias doblando toallas con una cámara colocada en su frente. Cada toma dura cuatro minutos y, aunque lo considera “tolerable”, siente como si “siempre tuviera una cámara atada a la cabeza”, según contó a AFP.