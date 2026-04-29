Entrenador de Estudiantes acusado de abuso a una adolescente en un hogar

Un entrenador de boxeo de Estudiantes de La Plata fue denunciado por abuso sexual hacia una adolescente, motivo por el cual el club decidió apartarlo de sus funciones mientras avanza la investigación judicial.

Según informó el diario El Día, la causa se tramita en la Fiscalía a cargo de la doctora María Eugenia Lorenzo. Los hechos habrían comenzado en 2021, cuando la víctima, que tenía 16 años y residía en un hogar municipal, iniciaba su carrera en el boxeo.

Los abusos se prolongaron hasta 2025. El entrenador, quien se encargaba de buscar a la joven en el hogar para llevarla a los entrenamientos, habría comenzado con hostigamientos durante los traslados al club, los cuales fueron escalando en gravedad.

El primer intento de contacto físico forzado ocurrió en la casa del entrenador, adonde la víctima fue llevada bajo engaño, pero logró escapar. El hecho de mayor violencia habría ocurrido en el regreso de una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el hombre desvió el camino y llevó a la joven en contra de su voluntad a un hotel de La Plata, donde presuntamente la abusó sexualmente.

Ante la denuncia, Estudiantes de La Plata actuó de manera inmediata y suspendió preventivamente al entrenador denunciado. En un comunicado, la Comisión Directiva explicó que esta medida busca resguardar la integridad de la persona denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y asegurar un entorno institucional seguro mientras se realiza el procedimiento correspondiente.

La causa continúa en investigación.

*Noticia en desarrollo.*