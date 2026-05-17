Entrega del uranio enriquecido, límites nucleares y ninguna compensación: las nuevas exigencias de Trump a Irán para terminar la guerra

Estados Unidos exigió a Irán la entrega de su uranio altamente enriquecido, la limitación de su programa nuclear a una única instalación activa y la renuncia a cualquier compensación por daños de guerra como condiciones para avanzar en las negociaciones de paz, informó este domingo la agencia iraní Fars.

De acuerdo con el medio, vinculado a la Guardia Revolucionaria, Washington respondió a la última propuesta de Teherán con cinco exigencias principales, entre ellas la entrega de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, mientras que Irán podría mantener operativa solamente una instalación nuclear.

Además, Fars reportó que Estados Unidos no pagará indemnizaciones ni compensaciones por los daños de guerra, ni desbloqueará siquiera el 25% de los activos iraníes congelados en el extranjero, como exige Teherán.

Asimismo, señaló que Washington condiciona el cese del conflicto en todos los frentes al avance de las negociaciones con Irán.

La agencia advirtió que, incluso si Teherán aceptara estas condiciones, la amenaza de una nueva agresión por parte de Estados Unidos e Israel permanecería vigente.

Este informe se publicó un día después de la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, quien supuestamente transmitió un mensaje estadounidense a Irán.

Según Fars, Irán había condicionado previamente cualquier negociación sobre su programa nuclear al fin del conflicto en todos los frentes; la suspensión de sanciones; la liberación de fondos bloqueados; compensaciones por daños de guerra; y el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó el lunes pasado la propuesta de Irán como «inaceptable» y un «pedazo de basura», y advirtió que la tregua vigente desde el 8 de abril era «increíblemente frágil».

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró el viernes en Nueva Delhi, al margen de la reunión ministerial de los BRICS, que aunque las negociaciones formales se encuentran estancadas, ambos países continúan intercambiando mensajes, aunque de forma lenta.