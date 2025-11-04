Entre Ríos: lo echaron de una fiesta, volvió y mató a un hombre de un escopetazo

4 de noviembre de 2025 Lectores: 25

Un hombre de 63 años fue asesinado durante una fiesta en el paraje Las Mercedes, en las afueras de Gualeguaychú, tras ser baleado por un joven de 29 años que había sido expulsado del lugar y regresó minutos después con una escopeta. El agresor fue detenido e internado bajo custodia.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en una vivienda donde se celebraba un cumpleaños familiar. Según fuentes policiales, el atacante —identificado como Hernán Morales— fue retirado de la reunión por generar disturbios. Minutos más tarde volvió armado y comenzó a amenazar a los presentes.

Intentó desarmarlo y recibió un disparo

Durante el enfrentamiento, Raúl Alfredo Scherer, de 63 años, intentó calmar la situación y forcejeó con Morales. En medio del forcejeo, el atacante disparó y la bala impactó en la ingle de Scherer. Otro invitado logró golpear al agresor y quitarle el arma mientras pedían ayuda.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Isidro Labrador de Larroque por su hijo, pero murió poco después. El parte médico confirmó que el fallecimiento se debió a un shock hipovolémico y falla multiorgánica provocados por la herida de arma de fuego.

El agresor, internado y bajo custodia

Poco después del ataque, la Policía interceptó una camioneta en la que viajaba el padre del agresor, que trasladaba a su hijo herido hacia un centro de salud. Morales fue internado en el Hospital Centenario de Gualeguaychú y permanece bajo custodia policial.

Por orden de la Fiscalía, se realizaron peritajes en la vivienda y se secuestraron una escopeta, una carabina calibre .22, vainas servidas y un teléfono celular. Los testigos ya prestaron declaración para reconstruir la secuencia completa del crimen.

El Ministerio Público Fiscal investiga el caso como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y aguarda la evolución médica del detenido para formalizar la imputación.