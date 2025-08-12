Entradas para Andrea Bocelli en Argentina: qué precio tienen y cómo comprar los tickets para el recital en el Teatro Colón

Con más de 30 años de trayectoria, Andrea Bocelli, el aclamado tenor italiano, brindará una velada íntima dedicada a la música clásica el próximo 17 de noviembre en el Teatro Colón.

Según informó la productora DF Entertainment, se presentará acompañado por una orquesta en vivo y será la primera vez que Bocelli actúe «en uno de los templos más míticos de la lírica internacional».

Las entradas estarán disponibles únicamente en allaccess.com.ar desde este martes 12 de agosto a las 10, con cualquier medio de pago.

Bocelli vendió más de 90 millones de discos, generado más de 16 mil millones de reproducciones y recibido múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos seis nominaciones a los premios Grammy, 6 Latin Grammy, un Globo de Oro, siete Classical BRITs, 7 World Music Awards y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Bocelli aprendió a tocar la flauta de niño.

Nacido en 1958 en la Toscana, Italia, ya de muy chico se le detectó una ceguera temprana que, sin embargo, no le impidió dedicarse a lo que más le interesaba: estudiar música. Muy pronto se sintió atravesado por la ópera, entusiasmo que le sirvió para abandonar la abogacía y dedicarse al canto.

Comenzó a tomar clases de piano a los seis años y más tarde aprendió a tocar la flauta, el saxo, la trompeta, el trombón, la guitarra y la batería. A los siete años ya era capaz de reconocer las voces famosas de la época e intentaba emular a los grandes cantantes.​

Lo escucharon presidentes y Papas, y participó de eventos relevantes como los Juegos Olímpicos y los premios Oscar.

A lo largo de su carrera compartió escenario con artistas de la talla de Luciano Pavarotti, Celine Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, Karol G, Ariana Grande, Stevie Wonder, Dua Lipa, Tony Bennett y muchos más, cruzando fronteras entre géneros con una elegancia que lo convierte en una figura singular.

Bocelli, la voz de Dios

Celine Dion dijo que «si Dios tuviera una voz de cantar, debe sonar como la de Andrea Bocelli».

En 1992, la estrella de rock italiana Zucchero realizó audiciones para tenores con el fin de hacer una maqueta de su canción Miserere. Bocelli fue elegido a instancias de Pavarotti. La canción se convirtió en un éxito en toda Europa. En la gira de conciertos europea de Zucchero, Bocelli lo acompañó para cantar a dúo.

Andrea Bocelli. El tenor es seguido por millones de personas en el mundo. Foto: prensa

El concierto en el Teatro Colón será mucho más que un show: de acuerdo con los organizadores «se tratará de una experiencia irrepetible donde la historia, la música y la emoción se fusionarán en un marco inigualable. Una noche para dejarse conmover por la voz de un artista eterno».

Qué cuestan las entradas para Andrea Bocelli en el Teatro Colón

Los tickets para ver al tenor italiano abarcan precios desde 218.500 hasta 920.000. Podés ver todas las localidades a continuación:

PALCO BAJO: $920.00

PALCO ALTO: $868.250

TERTULIA CENTRO: $483.000

CAZUELA LATERAL: $483.000

GALERÍA LATERAL: $419.750

TERTULIA DE PIE: $218.500

*incluye servicio.