Engañó a su familia con un falso embarazo y presentó a una muñeca como su bebé

Toda una familia y sus amigos quedaron desconcertados al descubrir que el bebé que esperaban con tanta ilusión nunca existió. Detrás de la tierna historia de un supuesto embarazo se escondía una mentira insólita que terminó dejando a todos en shock.

Kira Cousins, una joven escocesa de 22 años, fingió estar embarazada y simuló el nacimiento de un bebé que, en realidad, era una muñeca.

Como suele hacerse, hizo el gran anuncio a través de sus redes sociales, con una foto de un test de embarazo positivo junto a ropa de bebé y la frase: «Nuestro propio pequeño milagro. Todos estamos deseando conocerte».

Diariamente, la joven compartía novedades sobre su embarazo, relataba supuestos problemas de salud, mostraba fotos y videos del crecimiento de su panza y de la ropa nueva que había comprado para «su primera hija».

Para sostener la mentira, Cousins utilizó una barriga prostética, organizó una revelación del género y hasta celebró un baby shower donde recibió regalos costosos y personalizados de quienes creyeron en su embarazo.

El 10 de octubre, día del supuesto nacimiento, Kira asistió sola y anunció la llegada de Bonnie-Leigh Joyce, una niña de 2,3 kilos según su relato. Incluso, compartió una foto de «su hija» saliendo del hospital con un cochecito, consolidando la ilusión de que realmente había dado a luz.

Fingió tener una bebe llamada Bonnie-Leigh Joyce. Foto: captura

La mentira llegó demasiado lejos

A seis días del supuesto nacimiento, la familia comenzó a preguntarse por qué Cousins no permitía que nadie tocara a la bebé ni podía alimentarla. Según ella, la niña estaba delicada y presentaba problemas de salud, por lo que necesitaba protegerla.

Anteriormente, había publicado en Facebook una extensa carta en la que aseguraba que su pequeña padecía un defecto cardíaco congénito, y aclaraba que debía «corregirse con una primera operación a corazón abierto al nacer”.

Como si fuera poco, Kira envió un mensaje a quien ella afirmaba que era el padre, también engañado durante meses, informándole que su hija había fallecido.

Su mentira se sostuvo con una barriga de silicona. Foto:XcousinsXKiraLouise

Cuándo se descubrió todo

Ante las reiteradas sospechas, y en medio del duelo, la madre de Kira decidió investigar qué ocurría detrás de las extrañas acciones de su hija.

En un descuido, descubrió al bebé escondido en un armario y, para su sorpresa, se dio cuenta de que no era real: se trataba de una muñeca reborn, un juguete artesanal confeccionado en vinilo o silicona, con rasgos tan realistas que imitaban perfectamente la apariencia de un recién nacido.

Engañó a su familia con un falso embarazo y presentó una muñeca como su bebé. Foto:XcousinsXKiraLouise

Los primos de Kira relataron toda la historia del engaño a través de sus cuentas de TikTok, compartiendo videos con capturas de pantalla que documentaban cada etapa del supuesto embarazo y mostrando cómo la joven logró manipular a familiares y amigos con cada detalle de su farsa.

«Nadie pensó ni por un segundo que no estaba embarazada, ¡o mintiendo a todo el mundo! Todos creyeron a Kira. Kira me estuvo mandando mensajes durante todo su «embarazo»», explicó angustiada una de sus primas en Facebook.

La historia se volvió viral rápidamente, generó asombro y desconcierto entre los usuarios, que no podían creer el nivel de planificación y detalle con el que se mantuvo la mentira durante más de nueve meses.